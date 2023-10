Exhibición del Real Madrid ante el Efes en Estambul (80-103)

Dos salidas exigentes, Baskonia y Anadolu Efes, y dos victorias para el Real Madrid en el comienzo de la Euroliga. En Estambul, el equipo de Chus Mateo rozó la perfección a nivel colectivo. Yabusele fue un escándalo (22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 39 de valoración en 26:18 minutos); Campazzo estuvo tan dominador como de costumbre (15 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias); Causeur fue el exterior fiable de toda la vida (18 puntos y 4 rebotes); Poirier está en el mejor momento en el equipo (12 puntos); Hezonja disfrutó (14 puntos)... el Efes llegó a parecer un equipo del montón.

Real Madrid y Anadolu Efes se han repartido cuatro de los últimos cinco títulos de la Euroliga. Dos para cada uno. La diferencia actual entre ambos es que el vigente campeón, el Madrid, apunta una solidez mayor que la de la pasada campaña. Los turcos, que la temporada anterior fracasaron con estrépito quedándose fuera de los playoffs, han perdido a pilares de sus mejores momentos como Micic y Dunston. En el estreno, el Efes no tuvo opciones en el Palau y el Madrid ganó en Vitoria. Esa inercia se confirmó en Estambul. A los hombros de Yabusele, el Madrid atropelló a los otomanos. El primer cuarto del francés fue escandaloso. Sumó 16 puntos, incluidos tres triples, y cinco rebotes. Con su impulso, el equipo de Chus Mateo se disparó (9-26). Como si enfrente siguieran los suplentes de los suplentes de los Mavericks como el pasado martes.

El Efes actual no es el bicampeón de Europa, pero tiene argumentos para responder a cualquiera, aunque algunos, como Clyburn y Larkin, todavía sigan de pretemporada. Con un parcial de 15-0 rebajaron el impacto de Yabusele. Thompson empezó a parecerse al base que gobernaba en el Baskonia y otro exvitoriano, Beaubois, desenfundó. La intensidad de Yilmaz desde el banquillo confundió al Madrid y el partido se equilibró, pero el Madrid se rehizo de inmediato. La aparición de Thompson provocó a Campazzo. El argentino asumió el liderazgo del equipo y el grupo volvió a funcionar con la solidez del principio. Los triples seguían cayendo con regularidad y la defensa estaba estabilizada pese a que Tavares no había sido importante y Poirier había dado un susto en su mano izquierda en un intento de tapón.

El Madrid recuperó en el tercer cuarto el aspecto saludable. Campazzo volvió a poner su firma. No hay un base en Europa que pueda tener tanta influencia en los dos lados de la pista. Su defensa y la presencia de Tavares espantaron a los turcos. Y en ataque no necesita anotar para ser determinante. Si quiere lo puede hacer; si no, genera canastas fáciles para los compañeros. Así reapareció Yabusele y Causeur se sumó al festival de su compatriota. El Madrid se fue por encima de la veintena de ventaja para sellar otra victoria de la que los rivales toman nota antes de la primera semana con jornada doble.

80. Anadolu Efes (24+17+19+20): Thompson (20), Larkin (5), Clyburn (4), Jones (5) y Pleiss (6) -quinteto titular- Willis (7), Zizic (9), Beaubois (19), Yilmaz (0), Hollatz (3) y Tunca (0).

101. Real Madrid (26+29+25+23): Campazzo (15), Causeur (18), Musa (10), Yabusele (22) y Tavares (5) -quinteto titular- Rodríguez (2), Llull (3), Poirier (12), Hezonja (14), Deck (2) y Ndiaye (0).

Árbitros: Boltauzer (Esl), Nikolic (Ser) y Bissang (Fra). Sin eliminados. Técnicas a Tavares y al banquillo turco.

Incidencias: 15.000 espectadores en el Sinan Erdem Spor Salonu. Partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga.

2ª jornada: Anadolu Efes, 80-Real Madrid, 101; ALBA Berlín, -Baskonia, ; ASVEL Villeurbanne-Partizán; Panathinaikos-Bayern; Mónaco-Virtus Bolonia (19:00); Zalgiris Kaunas-Estrella Roja (19:00); Olympiacos-Barcelona (20:15); Valencia-Fenerbahçe (20:30) y Milán-Maccabi (suspendido). (Todos en Movistar +).

Clasificación: 1. Real Madrid (2/0); 2. Estrella Roja (1/0); 3. Barcelona (1/0); 4. Maccabi (1/0); 5. Bayern Múnich (1/0); 6. Olympiacos (1/0); 7. Valencia (1/0); 8. Fenerbahçe (1/0); 9. Zalgiris Kaunas (1/0); 10. Baskonia (0/1); 11. Milán (0/1); 12. Virtus Bolonia (0/1); 13. Mónaco (0/1); 14. Panathinaikos (0/1); 15. ALBA Berlín (0/1); 16. Partizán (0/1); 17. ASVEL Villeurbanne (0/1); 18. Anadolu Efes (0/2).