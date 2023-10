El Madrid se sobrepone a las bajas y al rebote en Vitoria (77-79)

Chus Mateo no sabía lo que era ganar el Baskonia y ya puede presumir de ello. El Madrid fue capaz de tomar el Buesa Arena sin Deck, sin Tavares y concediendo 21 rebotes ofensivos a los vitorianos. El acierto exterior (15/39) y la capacidad competitiva en los instantes críticos permitieron al campeón arrancar la competición con una victoria de prestigio.

"No está Gaby, no está Edy, estamos pocos", lamentaba Mario Hezonja en Movistar + en el descanso. El croata se refería a las bajas del Real Madrid en Vitoria. No estaba Deck, tampoco Tavares ni Ndiaye por el fallecimiento de su madre. Y Poirier estaba lejos del dominador del Clásico. Así que el Madrid tuvo que pelear con menos centímetros de los habituales. De ahí que la intensidad, la ambición y el tamaño del Baskonia se tradujeran en un dominio casi abusivo del rebote. En los dos primeros cuarto el balance era de 27/15 para los vascos incluyendo una decena de rechaces ofensivos. Argumento suficiente para dominar, aunque las diferencias fueran mínimas.

El motivo de que el Madrid no se hubiera despeñado fue el extraordinario acierto en el tiro de tres que mostró desde el principio. Eso y que Causeur logró domesticar a Howard. La puntería de los blancos en el Buesa Arena durante el primer cuarto de hora fue asombroso. El equipo sumaba 34 puntos y 30 habían llegado desde más allá de la línea de tres. No eran muchos los jugadores que habían anotado, cuatro, pero el acierto era escandaloso. El equipo blanco llegó a estar en un sobresaliente 10/17. Además de tapar las carencias en el rebote, los triples ayudaron a que no se echara de menos a Campazzo. El argentino paso extrañamente desapercibido los dos primeros cuartos. Hubo muchos minutos en que el Madrid se vio obligado a jugar sin pívots. Dos exteriores como Musa y Hezonja estuvieron que pisar la zona más de la cuenta y no fueron capaces de contener a tipos como Diop o como Moneke. El "estamos pocos" que decía el croata.

Poirier atendió la llamada de Chus Mateo y de sus compañeros. Apareció el pívot francés con siete puntos seguidos, incluido un triple, y el Madrid recuperó la puntería perdida al final del último cuarto. Las tendencias se mantenían porque el Baskonia seguía mandando en ambas zonas y tuvo ataques en los que pudo lanzar hasta en tres ocasiones. La aparición de Howard dio a los vitorianos el plus de confianza que necesitaban para llegar por delante al tramo decisivo.

El Madrid apeló a la defensa y recuperó parte de la puntería porque lo del rebote defensivo era irrecuperable. Fue suficiente para volver a tomar el mando en el último minuto con la única canasta en el partido de Campazzo. La acumulación de errores, incluido un triple de Howard para ganar el partido, bastó para que el Madrid sumara el primer triunfo.

77. Baskonia (23+24+20+10): Miller-McIntyre (0), Howard (9), Sedekerskis (8), Costello (14) y Kotsar (7) -quinteto titular- Diop (8), Marinkovic (0), Mannion (13), Moneke (13), Rogkavopoulos (4) y Raieste (0).

79. Real Madrid (19+24+19+17): Campazzo (2), Causeur (7), Musa (13), Yabusele (15) y Diagne (0),-quinteto titular- Poirier (10), Llull (15), Rodríguez (5), Hezonja (9), Rudy (0) y Abalde (0).

Árbitros: Belosevic (Ser), Mogulkoc (Tur) y Racys (Lit). Sin eliminados. Técnica a Hezonja.

Incidencias: 13.000 espectadores en el Buesa Arena. Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga.

1 ª jornada: Estrella Roja, 94-ASVEL Villeurbanne, 73; Maccabi, 96-Partizán, 81; Bayern, 80-ALBA Berlín, 68; Barcelona, 91-Anadolu Efes, 74; Virtus Bolonia, 79-Zalgiris Kaunas, 82; Fenerbahçe, 85-Milán, 82; Panathinaikos, 78-Olympiacos, 88; Valencia, 70-Mónaco, 65 y Baskonia, 77-Real Madrid, 79.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Estrella Roja (1/0); 2. Barcelona (1/0); 3. Maccabi (1/0); 4. Bayern Múnich (1/0); 5. Olympiacos (1/0); 6. Valencia (1/0); 7. Fenerbahçe (1/0); 8. Zalgiris Kaunas (1/0); 9. Real Madrid (1/0); 10. Baskonia (0/1); 11. Milán (0/1); 12. Virtus Bolonia (0/1); 13. Mónaco (0/1); 14. Panathinaikos (0/1); 15. ALBA Berlín (0/1); 16. Partizán (0/1); 17. Anadolu Efes (0/1); 18. ASVEL Villeurbanne (0/1).