Elisa Aguilar: "Se me elige por meritocracia, no por ser mujer"

Elisa Aguilar (15-10-1976, Madrid) ha pasado de la novena a la octava planta en la Federación Española de Baloncesto. De ejercer como directora de competiciones a presidenta en «un despacho en el que se respira más responsabilidad, con más personas alrededor y con más agenda». Llegó a la FEB en 2014 después de proclamarse campeona de Europa en el último partido de sus 222 internacionalidades y pasó de ser «la veterana a un despacho en el que no sabía por dónde me iban a venir. No fue un equilibrio sencillo, pero ahora conozco la casa a todos los niveles», afirma en su visita a LA RAZÓN después de poco más de una semana en su nuevo cargo.

Respaldo

«Me siento con mucha legitimidad, muy arropada por la asamblea y por todos los estamentos de nuestro deporte. Llego después de mucho aprendizaje que me ha servido para comprobar la buena salud que tiene el baloncesto. La herencia es muy buena, mejor que la que recibió Jorge, y la proyección y el futuro son alentadores. Lo de la presidencia y lo de ser mujer tiene importancia por haber sido la primera y por lo que significa el baloncesto en este país. Pero la asamblea me elige porque considera que tengo suficiente formación y experiencia para llevar a cabo todo lo que hay que hacer. El nombramiento está basado en la meritocracia, no se me elige por ser mujer. Nadie va a poner a una persona por el género en un cargo como la presidencia de la FEB. Estoy muy orgullosa de ser la primera mujer, pero no me considero algo excepcional, si no que soy un eslabón en una cadena que ya lleva años derribando límites. Con trabajo, experiencia, sacrificio y formación puedes llegar a donde quieres».

"Caso Rubiales"

«Es la prueba de que las polémicas no nos hacen crecer. En el fútbol después de haber sido campeonas del mundo se trata de seguir creciendo porque lo mejor para el fútbol será también lo mejor para nosotros. Los problemas en el fútbol van en detrimento del deporte español y en este caso del deporte femenino. En baloncesto yo no he visto comportamientos machistas en un vestuario y creo que de haberlos habido no lo hubiéramos permitido. Llevamos años sin bajarnos del podio y con referentes como Amaya Valdemoro, Alba Torrent, Raquel Carrera, Cristina Ouviña... la visibilidad del fútbol es imposible alcanzarla, pero seguimos avanzando. Ojala el boom del fútbol femenino nos ayude. La FEB tiene relaciones institucionales muy fuertes y sólidas. Mi misión es reforzarlas porque siempre hemos sido de tender puentes».

Desafíos

«Somos el número uno en deporte femenino en licencias en España. Llevamos tiempo sabiendo que en la base está la clave para seguir creciendo. Para tener mucho talento arriba, hay que invertir mucho abajo. Una de nuestras ideas en los próximos años es alcanzar las 500.000 licencias y hay una estructura que nos permite pensar en ese objetivo. Nuestro programa electoral es a largo plazo porque el año que viene hay unas elecciones a las que me quiero presentar. Por ahora no hay oposición, pero ya veremos. Hemos llegado con ambición. Hay que avanzar en el convenio colectivo en la Liga Femenina Endesa, el Convenio de colaboración con la ACB y con la ABP. Queremos crear el Club España, que refleje el sentimiento de pertenencia de todo jugador que haya sido internacional. Habrá dos referentes o embajadores, uno masculino y uno femenino. Y queremos que los aficionados también se sientan parte de la Familia con un carnet de simpatizante gratuito para tener acceso a nuestro producto y que la gente lo vea atractivo y lo sienta lo más cercano posible».

Sentimiento de pertenencia

«Hay una simbiosis entre la parte de despacho y la parte deportiva. Hay un sentimiento que nos permite salvar dificultades. Somos buenos sí, pero a veces no somos los mejores y eso nos ayuda, nos da un plus. Para mi no había nada mejor que vestir la camiseta nacional. Y ese legado a mi me lo dejaron las compañeras que estuvieron antes y yo he puesto mi granito de arena para que nuevas jugadoras reciban lo mismo. Pero eso sin el acompañamiento de la Federación es imposible. Hay y ha habido jugadores NBA, con temporadas muy largas y contratos muy importantes que en verano querían estar aquí. La Federación pone los mayores recursos y las mejores condiciones para que estén lo más a gusto posible y sólo se dediquen a pasárselo bien y a jugar por España. Esa simbiosis es clave y un ejemplo es en el último Eurobasket Lorenzo Brown. Estaba en el aeropuerto de Berlín y había que verle jugando a la pocha con sus compañeros y eso hablando un español limitado. La camiseta de España te da un plus que nos hace diferentes al resto. A los jugadores hay que ayudarles poniendo temporadas que tengan sentido común. Necesitamos un calendario que nos haga más fuertes, no más débiles. No se trata de reducir equipos en la Liga ACB, que es la mejor de Europa de largo. Con 18 equipos se lleva el baloncesto a muchas ciudades».

El futuro de Scariolo

«Soy positiva para que siga. Espero, confío y deseo que lo haga. La intención después de los Juegos es hablar con él y a ver qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Para nosotros es el mejor seleccionador no sólo por todo lo que ha ganado, también por la parte que no se ve. Todo lo que él desarrolla como líneas de trabajo que se ve luego en los resultados de las selecciones de formación. Eso requiere mucha planificación, estrategia y él ahí es clave. Sabemos cómo trabaja, lo exigente que es y como cuida los detalles. El que tenga o no equipo no nos marca nada».

El Preolímpico

Del 8 al 11 de febrero y del 2 al 7 de julio son las fechas, por ahora, más importantes para el baloncesto español en 2024. Las primeras pertenecen al Preolímpico femenino. «Será más sencillo que el masculino. Al ser a mitad de temporada se tratará de que no haya lesiones y de que las jugadoras vengan rodadas. Tenemos una fe ciega en la selección», afirma la presidenta de la FEB. España se medirá a Hungría, Japón y una selección americana y las tres primeras clasificadas irán a París. Un desafío, a priori, sencillo. «Ya desde Indonesia, cuando vimos que estábamos clasificados, el primer pensamiento fue organizar el Preolímpico», asegura sobre el torneo masculino. La sede será Valencia y así lo deberá confirmar la FIBA el 27 de noviembre. «Creo que siendo número dos del ranking mundial y con todo lo que hemos organizado y nuestro nivel de reputación... no digo nada, pero lo digo todo. Luego está la posibilidad de que Rudy dispute sus sextos Juegos Olímpicos. Así que si hay que echar el resto, se echa», dice Elisa.