La famosa actriz de Hollywood que se emocionó con Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcarazse coronó campeón en el Masters 1000 de Indian Wells tras una emocionante final contra Daniil Medvedev. El tenista español demostró que está preparado para los mayores retos y que ha superado las dudas. El partido culminó con una victoria con la repitió triunfo en Indian Wells. La victoria de Alcaraz no estuvo exenta de problemas, no sólo en el primer set de la final, también durante el torneo, cuando tuvo que suspender un partido por un ataque de abejas, en lo que fue, sin duda una de las imágenes de la competición.

El joven murciano, entrenado por Juan Carlos Ferrero, ha demostrado un talento excepcional y una madurez que ya no sorprende a nadie. El paso de los años y las victorias empiezan a darle una madurez que le falltaba. Su estilo de juego agresivo y su capacidad para mantener la calma bajo presión lo han convertido en una figura prometedora en el mundo del tenis.

La victoria de Alcaraz no pasó desapercibida. Rafa Nadal, que no pudo competir en Indian Well , felicitó a su compatriota y recordó su propia experiencia en Indian Wells. Alcaraz se ha convertido en un digno sucesor de los grandes nombres del tenis español

Pero la emoción no se limitó a la cancha. Charlize Theron, la famosa actriz sudafricana, estrella de Hollywood fue una de las celebridades que siguió de cerca el partido. Sentada en las gradas, Theron no pudo evitar mostrar su entusiasmo ante los puntos ganados por Alcaraz, pero también su decepción cuando alguna pelota no salía como debía.

La actriz ya estuvo viendo la semifinal que Alcaraz disputó contra Sinner. Y también se la vio igual de concentrada en el partido del tenista español. Fan del tenis, ha encontrado en Alcaraz a un tenista que transmite emoción, carácter y una determinación que se contagia a la grada. Ahora mismo Alcaraz es la gran sensación en el mundo del tenis, sin ninguna duda.