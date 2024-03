Alcaraz y la semana más inusual en Indian Wells: de la invasión de abejas a lo que le pasó en la conferencia de prensa tras la final: "Por Dios..."

Carlos Alcaraz ha tenido definitivamente un torneo extraño en Indian Wells, con final feliz, porque logró defender el título al derrotar en la final a Daniil Medvedev (como el año pasado), superando también al invencible hasta ese momento en 2024 Jannik Sinner, pero que ha estado lleno de situaciones extrañas.

Por un lado, las dudas por el estado de su tobillo, después del esguince que se hizo hace algunas semanas en Río de Janeiro. Fue pasando rondas y olvidando eso. En cuartos de final se enfrentó a Zverev, que había sido su verdugo en el pasado Open de Australia, y la pista, más en concreto el lado en el que estaba el español, fue invadifa por un enjambre de abejas que obligó a detener el encuentro y a llamar a un apicultor, Lance Davis, que se convirtió en el héroe de la jornada.

En las semifinales contra Sinner fue la lluvia la que retrasó el encuentro casi tres horas. Y después de la final, sucedió esto.

En la sala de prensa, mientras explicaba sus sensaciones sobre el partido contra Medvedev, saltó la alarma antiincendios. “Atención, atención, una emergencia ha sido reportada en este edificio. Por favor cese las operaciones y abandone el edificio utilizando la salida más cercana o la escalera de incendios. No use los ascensores. Repetimos, no use los ascensores”, se escuchaba.

Carlos se lo tomó a risa primero. “¿Estamos en problemas?”, dijo. “Es mi fuego sobre la pista, supongo”, añadió después, mientras intentaba centrarse en responder las preguntas. “Abejas, ahora esto... Una semana inusual, por Dios”, concluyó, entre risas.

Su cuadro en Miami

Alcaraz no tendrá mucho tiempo para celebrar la victoria, pues ya mismo ha comenzado el siguiente Masters 1.000 del curso, el de Miami, que el murciano ganó en 2022, el primer torneo de esa categoría que conquistó. Se ha sorteado el cuadro y le ha tocado un camino en teoría complicado, como siempre en estas citas en las que están los mejores del mundo (aunque Djokovic se lo ha saltado para centrarse ya en la tierra batida y en intentar vencer en Roland Garros). Carlos no tiene que jugar la primera ronda por ranking, por tanto debuta en segunda ronda contra el vencedor del Vukic - Carballés. Después le podría tocar Coric o Monfils, dos oponentes exigentes: en octavos el cañonero Shelton, el joven estadounidense que sirve a 230 kilómetros por hora; en cuartos otra gran sacador como el polaco Hurkacz o quizá Dimitrov, el veterano búlgaro que ya venció al español en los octavos del Masters 1.000 de Shanghái; las semifinales contra Zverev o Rune y la final contra Sinner o Medvedev. Eso siempre en teoría, luego hay que demostrarlo en la pista y siempre se producen sorpresas. En 2023 el pupilo de Juan Carlos Ferrero se quedó en semifinales. Cayó ante Sinner.