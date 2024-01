Felipe Orts, un español en el territorio de Van der Poel

Cuando Pedro Zaragoza, el alcalde que se “inventó” Benidorm entre los años 50 y 60 del siglo pasado decidió llamar la atención de los turistas extranjeros no se imaginaba que 70 años después los belgas y los neerlandeses iban a llegar a su ciudad atraídos por el ciclismo. Ahora la ciudad ahonda en el modelo sostenible que desarrolló Zaragoza, con el centro urbano peatonalizado y con una prueba de la Copa del mundo de ciclocross como símbolo que celebra su segunda edición. Un invento del seleccionador español de ciclismo, Pascual Momparler, que ha contribuido a ocupar las plazas hoteleras de la ciudad en un mes en el que muchos hoteles acostumbraban a cerrar.

A Benidorm acuden las grandes estrellas de la especialidad: Van Aert, Pidckok y sobre todo Mathieu van der Poel. El neerlandés es la referencia, el actual campeón del mundo de carretera y de ciclocross. Una bestia que tardó en comparecer en la Copa del mundo, no lo hizo hasta la novena prueba, y que ha encadenado cuatro victorias en las cuatro carreras que ha corrido. El británico decidió comparecer una fecha antes y esa es hasta ahora su única victoria. Van Aert aún está por estrenarse.

"Van der Poel es un corredor tan bueno que vaya donde vaya sale a ganar, a darlo todo y a dar espectáculo. Gracias a él el ciclocross en España ha crecido lo que ha crecido. Todo ha influido, también la Copa del mundo, pero sobre todo esos corredores que han pasado a la carretera y han seguido ganando también en la carretera", explica Felipe Orts, el mejor español de la historia en la especialidad que hace una semana renovó en Amurrio su título de campeón nacional. "Van der Poel es el corredor más completo en todos los sentidos y si en carretera es bueno, en mountain bike es bueno, creo que en ciclocross aún más. Da su mejor versión en el ciclocross y este año lo está demostrando. Es bueno técnicamente, es muy fuerte y es muy difícil echarle mano. Le gusta la disciplina, se siente cómodo y lo disfruta", añade.

Las tres estrellas del circuito ya comparecieron el año pasado en Benidorm y ahora repiten. "El año pasado venían porque era la novedad, buscando el buen tiempo, es una buena semana para entrenar y creo que todos se fueron muy contentos El público demostró mucho cariño y todos estaban sorprendidos de la cantidad de gente que hay tanto sábado como domingo viendo las carreras. El ambiente es increíble y quieren estar en esta carrera", asegura Orts.

El español aspira a llegar entre los diez primeros en la meta de Benidorm. "Sé que es complicado, todo el mundo da todo y cualquier fallo marca la diferencia. Pero creo que tengo nivel para ello y lo importante es hacer una buena carrera física, técnica y tácticamente", reconoce.

"Creo que antes de la carrera no podíamos estar mejor, la preparación ha ido genial, en la Navidad he sacado unos resultados muy buenos, también en el campeonato de España, físicamente estoy mejor que nunca, y lo tenemos que demostrar mañana, que va a ser una carrera difícil, es la Copa del mundo, todos están a tope, es un momento importante de la temporada y lo que vamos a hacer es pelear y disfrutar de la afición aquí en Benidorm", dice Felipe, que este año ha abandonado la disciplina del Burgos BH para instalarse por su cuenta.

Orts (Villajoyosa, 1995) luce ahora el nombre de su pueblo en el maillot del equipo La Vila Joiosa-Neteo. "Llegar aquí con la Vila Joiosa en el pecho es muy importante, hemos trabajado mucho y también tenemos esa responsabilidad de devolver a los patrocinadores lo que nos han dado. Creo que todo está saliendo bien, ellos están contentos y yo también y habrá que seguir trabajando en esta línea", dice.

Felipe ya compitió en 2023 con los tres gigantes y encuentra el circuito "bastante parecido al del año pasado". "Muy rápido, bastante técnico, alguna zona dura, que necesitas mucha potencia, pero lo que puede marcar la diferencia son los pequeños fallos que te hacen perder el grupo y esforzarte más para volver a entrar", añade.

La campeona de España, Lucía González, sí cree que el circuito es más atractivo ahora. "Está mucho mejor que el año pasado. Es un circuito rápido, pero a la vez técnico y yo creo que la lluvia le ha venido bien al circuito aunque mañana nos espere buen tiempo y yo creo que está mejor que el año pasado", asegura Lucía (Viella, Asturias, 1990). "Tiene bastante más desnivel de lo que parece desde fuera, hay dos tramos de escaleras con tablones que ellos sí se tienen que bajar, pero yo no y tiene una rampa final nueva que se hace muy dura porque vienes de todo el desgaste y puedes recuperar un poco antes pero con el paso de las vueltas te duelen las piernas", asegura.

Es la primera vez que la Copa del mundo femenina llega a España. "Es una motivación. Cuando me enteré me hizo muchísima ilusión. Igual que Felipe llevo todo el año haciendo las maletas y recorriendo media Europa para poder correr y poder correr aquí ante tu público, en tu país es una motivación, un día de disfrute. Tienes la presión añadida de correr en casa, pero me lo tomo como una ilusión", confiesa Lucía.

Para ella, que también es seis veces campeona de España, el ciclocross es una actividad natural, "Yo soy asturiana y el ciclocross femenino allí siempre tuvo muchísima tradición. Empecé en carretera, en escuelas, pero iba con mi padre a ver todas las carreras de ciclocross que se hacían en el norte. Además, allí teníamos a Aida Nuño y a Rocío Gamonal, había mucha tradición, y decidí probar en categorías inferiores, en cadetes. Me gustó y a raíz de ahí fui subiendo de categoría, fui enganchándome cada vez más y ahora es lo que más preparado de todo el año", cuenta.

Ahora compite con la estrella de la categoría, Fem van Empel, Pero la neerlandesa no está sola. "Van Empel empezó en otra liga, ganando muy fácil las carreras y ahora tanto Ceylin [Alvarado], como Puck, como Lucinda [Brand] han demostrado que están muy bien de forma, que ahora hay más igualdad que al principio de temporada, yo creo que va a ser una carrera muy abierta y depende de quién se adapte mejor al circuito y de quien tenga mejor día se llevará el gato al agua", afirma.