Benidorm se apunta a la Copa del Mundo de ciclocross

La Copa del Mundo de ciclocross ha decidido salir de sus mercados habituales y ha encontrado en Benidorm el lugar ideal para que el evento regrese a España después de once años de ausencia. Será el 22 de enero de 2023, en la penúltima carrera del circuito, decisiva para elegir al campeón, y que prevé una participación espectacular. “Somos el único organizador en toda España que puede contar con Van der Poel, Van Aert y Pidcock”, dice Pascual Momparler, seleccionador español y uno de los impulsores del evento.

“Veía que los ciclistas están aportando el máximo, que la Federación apostaba por el ciclocross y me pregunté qué podía hacer. Busqué el mejor sitio, creo que no hay ningún sitio mejor: hay hoteles, un aeropuerto cercano y circuito. Fui a hablar con Toni y ya no se pudo echar atrás”, cuenta Momparler.

Toni es Antonio Pérez, el alcalde de Benidorm, que ha encontrado en el ciclocross el reclamo ideal para atraer al turismo neerlandés y belga, especialmente, y también alemán y francés. “Dije que sí después de estudiar mucho. No es casual”, dice. “Es un nuevo reto para la ciudad. Han pasado demasiados años desde que España no acoge una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross. Abrir el año 2023 con una gran prueba que acerque el mundo del ciclismo todavía más a Benidorm era una gran oportunidad y que permita a Benidorm devolverle al mundo del ciclismo lo mucho que nos da. Benidorm es líder turístico con una gran atracción en países de Centroeuropa, donde esta modalidad de ciclismo es muy seguida y, por lo tanto, la carrera de Benidorm Costa Blanca es una gran herramienta promocional”, añade.

“Estamos muy satisfechos de volver a España en nuestra próxima edición tras más de diez años de ausencia. Sin duda, la prueba de Benidorm será uno de los principales eventos de la próxima Copa del Mundo. Juntos vamos a hacer todo lo posible para que sea un evento de primera clase”, dice Thomas van der Spiegel, antiguo jugador del Real Madrid de baloncesto y ahora Ceo de la empresa organizadora de la Copa del Mundo de ciclocross y del Tour de Flandes.

“Será un evento mediterráneo, con arena porque Benidorm es playa, y queremos montar un evento para que todos los vengan disfruten”, asegura Momparler. Y, además, será una oportunidad para los ciclistas españoles de correr más arropados. “Creía que era una broma cuando me lo dijo Pascual [Momparler]. Acostumbrado a correr a 2.000 kilómetros de casa, tenerlo a menos de cinco es una motivación”, afirma Felipe Orts, el mejor especialista español de la historia.

“Es un hecho muy ilusionante, es la primera Copa del Mundo en España en categoría femenina”, reconoce la ciclista Lucía González. “Pasamos fechas señaladas lejos de casa y que esta vez tengan que ser el resto de participantes los que vengan nos tiene que dar un plus”, advierte.

Queda un año para que la ilusión crezca.