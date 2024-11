El fiasco de Messi en el Inter Miami: cae en primera ronda de los "playoffs"

El Inter Miami de Lionel Messi se estrelló en la primera ronda del "playoff" de la MLS contra Atlanta United, que sumó su segundo victoria en la serie al mejor de tres partidos al imponerse a domicilio por 2-3 y eliminar a los de Florida. El Inter Miami fue el mejor equipo de la primera fase y batió el récord de puntos de la MLS (74), pero sufrió un duro batacazo al caer ante un Atlanta United que terminó en el noveno puesto del Este con 40 puntos y llegó a las eliminatorias como octavo a través de una invitación

Messi y compañía, que eran los favoritos para conquistar la MLS Cup, cerraron con una sonora derrota una temporada 2024 en la que consiguieron el título del MLS Supporters Shield. Además de esta eliminación en primera ronda, el equipo de Gerardo Martino cayó este año en cuartos de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Monterrey y perdió en los octavos de la Leagues Cup frente al Columbus Crew. No obstante, la FIFA, por su buen desempeño en la primera fase de la MLS, le dio la invitación que tenía el país anfitrión (Estados Unidos) para el Mundial ampliado de Clubes de 2025.

Los de rosa ganaron el primer partido de esta serie por 2-1, pero perdieron por 1-2 en el segundo. En el tercero tenían todo a favor en su estadio, pero Atlanta United selló una actuación inolvidable con el portero Brad Guzan como héroe, y con dinamita en los contragolpes para explotar las carencias atrás del Inter Miami.

Sin Sergio Busquets de partida por un golpe (entró en el 78 ya con 2-3), el Inter Miami asumió desde el principio el papel que le correspondía: posesiones largas, control del encuentro y acoso a un rival refugiado atrás.

No obstante, el conjunto visitante dejó claro muy pronto que tendría muchísimo peligro en los contraataques y ya en el minuto 14 Thiaré mandó un balón al poste. Sólo tres minutos después de ese susto el Inter Miami se adelantó en el marcador. Messi recibió un balón en el punto de penalti y falló lo que no suele errar, pero tras la enorme parada de Guzan el esférico le cayó al paraguayo Matías Rojas, que no perdonó. El guion se estaba cumpliendo y el Inter Miami tenía la eliminatoria encarrilada, pero Atlanta United revolucionó el partido con dos zarpazos seguidos.

En el minuto 19, Jamal Thiaré se aprovechó de los inmensos espacios a la espalda de la defensa local y batió a Drake Callender con un derechazo a la escuadra. Dos minutos después, Atlanta United salió a la contra, Alexey Miranchuk asistió a Thiaré y el senegalés colocó el 1-2.

Esos dos goles dejaron en "shock" al Inter Miami que se lanzó a un asedio total a la meta de Atlanta. El paraguayo Diego Gómez marcó el tanto del empate, pero se anuló por fuera de juego. No fue la única ocasión de un Inter Miami con múltiples vías de ataque, pero nada de precisión: Messi no acertó tras una excelente combinación con Suárez, el uruguayo tampoco anotó con un acrobático remate, el argentino David Martínez tuvo la suya con un cabezazo... Y en la mayoría de las fotos de la frustración de Miami apareció Guzan, pletórico y con varias paradas extraordinarias.

El Inter Miami daba muestras de frustración, pero al rescate acudió el de siempre: Messi. El argentino selló de cabeza en el 65 un centro de su compatriota Marcelo Weigandt y los locales empezaron a salir del laberinto. Pero las trampas no habían terminado. En el minuto 76 y tras una jugada que tuvo de todo, Bartosz Slisz se elevó en el segundo palo para anotar de cabeza el tercer gol de Atlanta mientras Tomás Avilés, del Inter Miami, estaba en el suelo doliéndose de problemas físicos. A partir de ahí fue un quiero y no puedo a contrarreloj del Inter Miami mientras el Atlanta United recurrió a la épica (Noah Cobb salvó un balón en la línea de gol) para cerrar un triunfo histórico.