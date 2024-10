Messi regresa a Argentina con una gran actuación ante Bolivia

Argentina se ha quedado con el liderato una fecha más. Lionel Messi ha superado ya esa lesión que sufrió en la final de la Copa América frente a Colombia, ahora disputó los dos encuentros de este parón de selecciones, en el empate frente a Venezuela y también en la victoria 6 a 0 ante Bolivia, en lo que significó el primer partido del '10' disputado en Argentina este año, ya que la última vez que Messi pudo tener minutos en un estadio argentino, fue ante Uruguay en noviembre de 2023.

Los campeones de América comenzaron con la ventaja desde el minuto 19, cuando Messi anotó el primer tanto en el Estadio Monumental, posteriormente Lautaro Martínez y Julián Álvarez aprovecharon las asistencias del actual futbolista del Inter Miami para ampliar la ventaja antes del descanso. Ya en la segunda parte, Almada se sumó a la lista de los goleadores y en los minutos finales Messi se llevó dos goles más, tanto de pierna derecha como con la izquierda.

Messi se ha llevado su décimo hat-trick internacional y además se ha colocado en segundo lugar de máximos anotadores de la historia con sus selecciones al superar a Ali Daei de Irán y ponerse a 21 tantos de los 133 de Cristiano Ronaldo. Además se seguir otro dato histórico que es ser el primer futbolista en anotar tres goles y dar dos asistencias en las eliminatorias de Sudamérica y lo ha hecho a sus 37 años.

"Me emociona más que nunca estar acá y sentir el cariño de la gente. Me queda terminar el año y hacer una buena pretemporada para el siguiente. Quiero ir paso a paso y disfrutar cada día", declaró el ex del Barcelona tras el partido, sobre sus compañeros también comentó: "Soy feliz con mis compañeros. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe por las boludeces que hago. Me siento muy cómodo con este plantel. Mientras me sienta bien, vea que puedo ayudar al equipo y rendir como yo quiero, seguiré disfrutando".

En el post partido, Scaloni también le dedicó unas palabras a Messi, "Seguramente Leo haya tenido mejores partidos que este, pero no deja de sorprender... Que juegue hasta lo que pueda, es lo único que le pido porque es un placer verlo y tenerlo adentro de una cancha de fútbol", expresó el seleccionador. Argentina se lleva el liderato esta fecha FIFA con 7 victorias en los 10 partidos que ha disputado en las eliminatorias.