La confesión de Ronaldinho sobre Messi que desvela "El Chiringuito"

Leo Messi volvió a hacer otro partidazo más con la selección argentina y vuelve a instalar el debate sobre si debería estar en esa lista de los posibles ganadores del Balón de Oro. En "El Chiringuito" hicieron un debate sobre si era justo que Messi se quedase fuera. La mayoría de tertulianos reconocieron que no creían que fuese acertado. Pero una de las grandes anécdotas llegó cuando Cristina Cubero reconoció cómo fueron sus primeros encuentros con Messi cuando apenas era un niño.

"Leo me contaba muchas cosas sobre lo mal que lo pasó su familia cuando llegaron a Barcelona. La familia estaba separado y su madre se fue a Rosario. Messi tenía 16 años y ahí no tenía dinero para los vuelos. Era una familia humilde que estaba separada físicamente porque sus dos hermanos no se adaptaron a Barcelona. A Messi le preguntaban si se quería ir a Argentina, pero decía que iba a triunfar aquí", aseguró la periodista.

"Messi hablaba mucho conmigo, pero luego en el vestuario era muy tímido. Desde el club me dijeron que si podía ayudarles a que hablase más con sus compañeros. En ese momento fui a hablar con Ronaldinho y le dije que ayudase a Messi que es muy buen chaval. Ronaldinho me dijo que Messi iba a ser mejor que él y yo no le creí. Él ya entrenaba con Messi y sabía que iba a ser el mejor", dijo el argentino. El resto es historia.

La prensa mundial se rindió al show del argentino. La portada de Olé hace referencia a la posibilida de ver a Messi en el Mundial de 2026 tras su gran noche con sus tres goles y dos asistencias a Bolivia. En la crónica del partido lo destacan de la siguiente manera: “Sí, bienvenidos al show de Messi y compañía para un 6-0 sobre Bolivia que dieron ganas de romperse las manos aplaudiendo”.

La Nación insiste en su portada sobre la calidad de Leo.“Los que denostan el fútbol deberían rendirse en noches como estas: este señor llamado Lionel Messi genera la electricidad del amor. El que le prodiga el mundo futbolero, representado en esta ocasión por los privilegiados que colmaron el estadio Monumental, entregados a su inconmensurable talento”, dice el periodista.

“La Scaloneta se debía un partido así en este 2024 en el que aún no había brillado: con un Lionel Messi estelar y autor de un nuevo hat-trick en su carrera imposible, goleó 6-0 a Bolivia para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas”, afirma Clarin.