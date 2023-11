Se filtra el futuro de Checo Pérez en Red Bull

El futuro de Checo Pérez es una de las incógnitas que más focos acapara en la Fórmula Uno. El expiloto Martin Brundle fue contundente al hablar sobre este tema. "Mantengo lo que he dicho en las últimas carreras. Creo que Red Bull quiere seguir, absolutamente, con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda", dijo.

Más Noticias Alonso vuelve al podio de forma heroica

"Hay un contrato vigente y no quieren cambiarlo, por varias razones. Eso es a lo que apuntan (desde dentro) en este momento", añadía, e incluso iba más allá en cuanto a lo que sale desde el 'motorhome' de Red Bull. "La gente que sabe me ha dicho, de forma categórica, que no se trata de terminar segundo en el campeonato. Necesita tener carreras sólidas o en otras palabras ¿dónde se encuentra, en su propia cabeza, de cara al futuro?", avisa.

"En este momento, Pérez tiene el puesto en Red Bull el año que viene. No hay duda de ello", añade. Pero esto no solo se queda aquí. Naomi Schiff también hablo sobre esto. "Hay que decir que, aunque Max ha dominado la temporada, la competencia detrás de Red Bull ha sido sólida. Ahora tenemos a McLaren, Mercedes, Ferrari con pilotos que están bastante juntos, en coches que son competitivos. ¿Puede Red Bull darse el lujo de tener un piloto que no esté sumando puntos, cuando el año que viene podría ser una competencia más reñida?", preguntó.

"Al menos, si miras en el cuartel general de Red Bull, y el equipo filial, el talento que tienen en su plantilla, él es el próximo candidato más probable en este momento. Lo que hizo en México demuestra que Daniel Ricciardo está de regreso, hasta cierto punto. El tiempo que pasó en McLaren fue bastante miserable. Todos, incluido él mismo, dudamos. ¿Qué pasó con Daniel Ricciardo? Porque siempre fue un gran piloto. Momentos como ese demuestran que, cuando tiene el coche, puede rendir. Red Bull verá un resultado como ese y pensará que es un candidato definitivo", concluye.