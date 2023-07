Un fin de semana plagado de concursos de salto: Burgos, Coruña, Granada, Asturias...

La competición ecuestre crece día a día en España. En febrero y marzo concurren simultáneamente el Sunshine Tour de Vejer (el mayor circuito hípico del mundo), el Mediterranean Equestrian Tour de Oliva, los tours de Ces Valencia y la competición nacional, eso supone que compitan simultáneamente en España una media de 6.000 caballos a la semana. La cifra va creciendo con nuevas competiciones en el calendario nacional y con más binomios inscritos.

En verano muchas actividades paran, muchas escuelas deportivas de todo tipo se despiden hasta septiembre y para mucha gente el año se acaba en junio. No es así para el mundo hípico. Es un deporte con connotaciones especiales que lo convierten en un modo de vida más que en una actividad meramente deportiva. No es lo mismo una raqueta que se queda en el maletero hasta nuevo aviso que un caballo que es un ser vivo tanto como deportista. El animal precisa períodos de descanso y rehabilitación como un tenista o futbolista, pero no tendría sentido pararlo durante dos meses y que perdiera por completo su hábito y forma física.

Además, la hípica supone ocio en familia y entre amigos, disfrute de tiempo libre y naturaleza y un bienestar generalizado que solamente entiende de verdad el que vive en torno a los caballos.

En este sentido, ¿qué mejor plan que salir de concurso veraniego? El segundo fin de semana de julio está plagado de ellos por diferentes puntos de la geografía española. En salto habrá dos competiciones nacionales de categoría "dos estrellas" en Burgos y La Coruña; una competición nacional "tres estrellas" en Granada que es el primer evento de dos semanas consecutivas de competición, y un concurso internacional "tres estrellas" en Yeguada Finca Maeza, en Asturias.

La competición, tanto nacional como internacional, se cataloga como los hoteles, con número de estrellas, de una a cinco estrellas dependiendo de las dificultades de las pruebas y la cuantía que haya en premios en el concurso.