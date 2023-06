«Conseguir un caballo con chispa es complicado»

La Doma Clásica y el Salto de Obstáculos son las disciplinas ecuestres más practicadas en España. Juan Matute Guimón y José Bono Rodríguez son dos de las grandes bazas de la hípica nacional.

Juan Matute fue campeón de Europa Juvenil en 2015, medalla de bronce en el europeo sub'25 de 2017, participante en los Juegos Ecuestres Mundiales de Tryon 2018 y reciente ganador de Gran Premio Especial del Centro Ecuestre Castilla y León. Juan es hijo de jinete, del tres veces olímpico y seis veces campeón de España Juan Matute Azpitarte. En disconformidad con el criterio de la Real Federación Hípica Española, Juan padre decidió poner tierra de por medio e instalarse en Estados Unidos, donde continúa residiendo su hija Paula, desarrollando también su faceta de amazona. Familia de caballos por los cuatro costados. Hace tres años, en plena pandemia, Juan junior sufrió un derrame cerebral al bajarse de uno de sus caballos y tras veinticinco días en coma a los que se le sumó una neumonía, volvió a la vida de manera milagrosa.

Juan Matute Elena Domingo Photography

José Bono es jinete profesional, criador de Caballos de Deporte Español enfocados al salto, entrenador y empresario que gestiona sus instalaciones en su Toledo natal. Como jinete, ha participado en competiciones del más alto nivel, como fue el CSIO 5* de Atenas o el CSIO 5*de Gijón. Hace diez años José se estrenó como ganadero, siendo su caballo "Ali Babá HT" el primero nacido en su casa, con el cual tiene una especial conexión y con el que podría competir junto al equipo español. Después de "Ali" vinieron más con un componente común: todos buenos. Hasta convertirse "Ali Babá HT" en el caballo principal del toledano, este puesto lo ocupaba el recientemente fallecido "Sligo Hard Times". En la Hípica de Toledo, el centro ecuestre de referencia en Castilla-La Mancha, se realizan competiciones de Salto y Doma, se crían caballos, hay escuela de base, se entrena para alta competición y se realizan sesiones de equinoterapia.

José Bono Elena Domingo Photography

¿En qué momento se encuentran vuestros caballos?

Juan Matute Guimón (JMG): Tengo unos diez caballos en la cuadra. Caballos jóvenes, ya consagrados, centroeuropeos, españoles… La Doma Clásica es una disciplina más subjetiva y menos popular que otras. Es arte, es como la danza, el patinaje sobre hielo o el ballet. Hay que poder entenderla.

José Bono Rodríguez (JBG): Tengo una ganadería de Caballo de Deporte Español en Toledo. Estoy muy contento porque he tenido suerte con los que he criado, sobre todo con «Ali Babá HT».

¿De dónde viene tu afición por la Doma, Juan?

JMG: Viene de familia, por mi padre, el cual ha tomado parte en tres Juegos Olímpicos. Tendría que haber estado en unos cuartos, pero no lo llevaron; esta injusticia hizo que nos mudásemos a Estados Unidos. Mi padre acabó harto de la burocracia de la selección, máxime cuando él fue uno de los integrantes del equipo que consiguió la plaza para Pekín.

¿José, qué planes tienes este verano?

JBR: Voy a competir por el norte y después asistiré como entrenador al Campeonato de Europa de Menores con un alumno.

Juan también tiene una vertiente como docente...

JMG: Sí, acabo de volver de Ibiza de dar un clinic. Mis clinics son para la juventud. La base de cualquier disciplina ecuestre es la Doma Clásica y yo me vuelco con la enseñanza.

¿Jinetes de vuestro nivel necesitan entrenador?

JMG: Yo sé que sí. Mi entrenador ha sido siempre mi padre. Es mi referente, he entrenado con más profesores, pero principalmente con mi padre.

JBR: He entrenado diez años con el actual entrenador de la selección española de Salto, Alberto Honrubia, y también tengo en mi día a día a Sebastián Díez. Yo creo que, para saber entrenar, tienes que ser un poco psicólogo, y es en gran parte el apoyo que necesita un jinete de primer nivel, alguien motivador que sepa optimizar tus cualidades.

¿Con qué caballos miráis al futuro?

JMG: Yo creo que para el año que viene, voy a tener una cuadra muy interesante. Miro al futuro con ilusión. Me quedé como primer reserva de Tokio, pero espero quitarme la espinita el año que viene. Además, los Juegos Olímpicos de Río fueron justo un año después del gran percance de salud que atravesé en 2020… Fue un año de mucho trabajo y superación.

JBR: «Ali Babá HT» es el caballo más consolidado que tengo, pero por detrás viene «Ryo HT» y creo que puede ser aún mejor. Como dice Luis Astolfi: «Hay más ricos que caballos buenos». Conseguir un caballo con chispa, con medios y actitud es muy complicado, yo me dedico a tratar de fabricarlos. La suerte influye mucho, yo creo que me he acercado a ella teniendo muy buenas yeguas madre.

Juan, ¿puedes explicar ese percance que tuviste hace tres años?

JMG: Durante el covid, tuve un derrame cerebral y estuve 25 días en coma, además de una neumonía. Es un milagro que esté aquí hoy. Perdí 25 kilos, pero a los tres meses ya estaba encima de un caballo.