Un final de temporada para que el Atlético reflexione

Viendo la final de la Copa del Rey, incluso algunos de los últimos partidos de Liga de Real Madrid y Barca, es inevitable para cualquier colchonero caer en la comparación con el actual Atlético de Madrid. Da la sensación de que, en caso de haber encontrado antes el camino a seguir, los de Diego Pablo Simeone estarían ahora mismo peleando por algo más que por ser segundos en la competición doméstica.

Es indiscutible que el conjunto rojiblanco ha ido de menos a más, pero que ahora lleguen los resultados no es fruto de la casualidad. El equipo se atreve más, juega más en campo contrario, selecciona ahora los balones largos y no le importa, salvo excepciones incomprensibles, llevar el peso de los partidos. Hay quien dirá que la valentía que demuestra hoy viene dada porque no tiene nada que perder, o bien porque está jugando únicamente un partido semanal desde hace demasiado tiempo, y quizá no le falte razón, pero lo que se ve cada domingo es que había calidad en la plantilla para bastante más.

El Barcelona lleva tiempo sacando sus partidos por la mínima y aburriendo a las vacas, mientras que el Real Madrid está encomendado a Rodrygo y los ratos de fútbol de Vinicius, cuando deja su tontería a un lado, pero ambos equipos están lejos de ser infranqueables. Para los seguidores rojiblancos que pensaban en octubre que esta plantilla lo iba a pasar mal para terminar entre los cuatro primeros, la alegría será máxima sólo por el hecho de quedar por encima del máximo rival, pero los que tenemos un nivel de exigencia mayor, esperamos que estos meses sean la pretemporada del próximo agosto y sirvan para que el Atleti no repita los errores que tanto le han penalizado esta temporada, pudiendo mirar a los ojos desde el principio a cualquier rival sin ningún complejo de inferioridad.

Evidentemente es mejor ser segundo que tercero, pero este Atleti esta preparado para objetivos mayores y basta ver los partidos de los tres primeros clasificados de la tabla para darse cuenta de que con un arranque mejor los rojiblancos estarían peleando todo.