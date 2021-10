Hamilton recuerda su momento más duro en la fórmula 1: “Fue en España y nadie dijo nada”

Deportes

Lewis Hamilton se ha sincerado en una entrevista en la que ha admitido que en sus inicios “no era feliz” a pesar de haber cumplido su sueño de llegar a competir en la Fórmula 1. El piloto asegura que siempre se ha sentido diferente y denuncia los ataques racistas que ha sufrido a lo largo de su carrera por parte del público.

Lewis Hamilton es uno de los deportistas más concienciados socialmente y ha mostrado su compromiso con causas como la defensa de los derechos humanos, de los animales, del veganismo o del ecologismo. Especialmente radical se ha mostrado siempre en contra del racismo, ya que él mismo lo ha sufrido en primera persona.

El dolor en Montmeló

Hay un episodio que considera el más duro de su carrera en la Fórmula 1 y que ocurrió en España en 2008. Comenzó en el circuito de Montmeló después de arrastrar la polémica durante todo el curso 2007 con la batalla personal y con el equipo que mantuvieron él y Alonso. unos aficionados llegaron al circuito con las caras pintadas de negro y unas camisetas con el lema ‘Familia de Hamilton’. Lo ha recordado en una entrevista en ‘The Wall Street Journal’. “Recuerdo el dolor que sentí ese día, pero no dije nada al respecto; no tenía a nadie. Nadie protestó. Vi gente que hoy continúa en la categoría que se quedó callada”, ha recordado el piloto

El número ‘44′ de Mercedes también ha lamentado la poca evolución que se ha vivido en los garajes de los equipos en lo referente a las personas de raza negra. Asimismo, recuerda el duro golpe moral que supuso el asesinato de George Floyd: “En mi decimocuarto o decimoquinto año estaba revisando las fotos de celebración del equipo y me di cuenta de que las escuderías todavía son completamente blancas; hay muy poca gente de color, y me pregunté cómo podía estar pasando esto después de llevar yo aquí tanto tiempo. Luego todo lo que ocurrió tras la muerte de George me golpeó fuerte. No me podía creer que tanta gente siguiera callada con lo que había pasado. Es por ello por lo que ahora estoy dispuesto a arriesgar, ya sea mi trabajo o mi reputación, no me importa. Quiero que la comunidad de raza negra sepa que les escucho y que estoy con ellos”, ha expresado para finalizar.

Hamilton ha ganado siete mundiales, uno con McLaren y seis con Mercedes, y puede superar este año el récord de Michael Schumacher.