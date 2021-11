Deportes

Fernando Alonso terminó tercero en el Gran Premio de Catar, su primer podio en la Fórmula 1 en siete años, y después de la carrera habló de sus objetivos para la próxima temporada. El piloto español mandó un aviso a Alpine y metió una enorme presión a su equipo, que debe afrontar el reto de grandes dimensiones que le planteó Alonso.

“He vuelto para luchar por ser campeón una vez más”, sentenció Fernando Alonso en DAZN después de acabar tercero en Catar. “Sabemos que 2022 nos ofrece un reset en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien. No es como este año que era una continuación del año pasado. Tenemos esa oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien”, reflexionó el asturiano.

“Sin el 2021 no hubiese estado listo para el 2022. Hubiese tenido que hacer un periodo de transición. Así que este año formaba parte de El Plan. De estar un poco más acostumbrado de cara al año que viene”, añadió Alonso, que a sus 40 años demuestra una enorme ambición y competitividad. El piloto español lleva varios meses hablando de El Plan, algo que nadie sabe muy bien qué es, pero que ha revolucionado el entorno de la Fórmula 1.

🔊 "He vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más".



Las palabras de @alo_oficial que todo el mundo quería escuchar #CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/Oqz2wt0B0y — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2021

En el año de su regreso a la Fórmula 1, en este periodo de transición como él lo califica, Alonso ya ha logrado un podio, una alegría que quiso compartir con todos lo que han estado a su lado y no han perdido la confianza en él: “Lleva tiempo esperando y se hizo de rogar. Del [podio] 97 al 98 hubo una pausa muy grande. Estoy agradecido a todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio. Contento de que haya sido en un buen fin de semana, con buena competitividad”.