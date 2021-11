F1: Alonso vuelve al podio

F-1

La de hoy fue una carrera que empezó a cocinarse para Fernando Alonso desde bien temprano. Ayer clasificó de forma magistral en quinto lugar y los comisarios sancionaron justamente a dos pilotos que tenía por delante, Verstappen y Bottas. Ninguno de los dos respetó al final de la clasificación las banderas amarillas que muestran peligro y eso es duramente castigado por los jueces de la FIA. El primero perdió cinco posiciones y el segundo tres. Eso dio a Alonso el tercer lugar en un sitio en el que adelantar no es fácil salvo a final de recta y con mucho cuidado. Y eso, tratándose de Alonso, es mucho.

Alonso salió bien, alcanzó el segundo puesto, adelantó a Gasly y pronto quedó claro que su lucha era por la tercera plaza porque Verstappen le superó en pocas vueltas. El asturiano arriesgó en la estrategia y decidió ir a una sola parada. Tuvo que gestionar la degradación y aguantar el tipo en cada curva porque las ruedas no estaban hechas para el número de vueltas que quería “estirar” Fernando. Su máximo rival, Sergio Pérez, sí paró en dos ocasiones y se fue directo a la caza del español. Le recortó dos segundos por vuelta cuando apenas restaban 10 y para colmo, otros pilotos que llevaban la misma estrategia de Alonso empezaron a reventar sus ruedas. Fue el caso de Bottas, Russell, Latifi… Pero Alonso y Alpine decidieron arriesgar y no parar. Las últimas vueltas fueron tremendas, intensas, dramáticas... Pérez reducía la distancia a lo bestia hasta que la dirección de carrera decretaba una neutralización virtual para que las asistencias retiraran el coche de Latifi. Eso benefició a Alonso que afrontó la última vuelta con dos segundos de ventaja.

Regresó al podio siete años después. Se desconoce cuál es el plan famoso del que lleva hablando estos meses atrás, pero lo cierto es que atraviesa un estado de forma increíble. No ha perdido nada con lo que sorprendió desde su llegada a la F1 en 2001. “Hacía siete años que no subíamos al podio; estuvimos cerca en algunas carreras, pero no pudo ser. Finalmente lo hemos conseguido”, declaró Alonso nada más bajarse del coche en Losail. “Pensé incluso que podía llegar a liderar la carrera al salir con los neumáticos blandos; que podría pasar a Hamilton al principio, incluso. Al final, la cosa estuvo muy apretada con ‘Checo’ (el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, que fue cuarto), pero lo logré”, manifestó un exultante Alonso este domingo en Qatar. “Pensábamos que podíamos ir a una parada, pero no sabíamos la degradación que iba a haber”, comentó el piloto asturiano. “La carrera estuvo realmente bien ejecutada; y el equipo ha estado sensacional. Todo ha estado en un grado superior; he esperado mucho por este momento y estoy muy, pero que muy feliz”, comentó

Hamilton ganó la carrera después de no cometer un solo fallo. Hizo la prueba perfecta. Desde el liderato replicó la táctica en boxes de Verstappen y mantuvo en todo momento una ventaja de siete segundos. Ahora está a ocho puntos del líder y todo puede pasar en las dos últimas carreras del año. Sainz terminó la carrera séptimo.