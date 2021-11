Fernando Alonso desvela su “truco” en las curvas, que le diferencia del resto

Deportes

Fernando Alonso es historia de la F1. Ha ganado dos Mundiales, se ha tomado un descanso y ha vuelto para hacer su primer podio. No es un piloto cualquiera y por eso la organización ha hecho un largo podcast con él de protagonista en el que confiesa, por ejemplo, por qué lo dejó: Necesitaba retos diferentes en mi carrqera. Estaba tentado por Le Mans, disputé las 500 millas de Indianápolis de 2017 el año antes de mi retirada. Quería retarme saber si podía hacerlo bien en otras competiciones. No es que no estuviera enamorado de la Fórmula 1, pero sí sentía que estaba perdiendo el tiempo en la Fórmula 1. No tenía la oportunidad de luchar por victorias o podios, sentía que tenía estos atractivos desafíos de probar algo diferente”, asegura.

Ahora está más despejado, el irse le vino bien:” He venido con la mente limpia, estoy contento de volver y me siento privilegiado. No es que en los años anteriores no disfrutara, pero estaba más pendiente después de dos años fuera de lo afortunados que somos por pilotar estos coches. Solo 20 pilotos en el mundo podemos hacerlo. Hay muchísimos pilotos con talento en el mundo que no tienen ni la oportunidad de subirse a un F1 en toda su carrera. Y yo tuve el lujo de elegir cuándo parar, cuándo tener un descanso, y luego el lujo de cuándo volver”.

Alonso desvela uno de sus “trucos” al conducir: Este año s hubo una construcción diferente en los neumáticos delanteros comparado a la de 2020, y ese fue mi principal problema. Sentir el tren delantero, dónde estaba el límite Mi estilo de pilotaje es ligeramente distinto al del resto a la hora de usar el volante: giro mucho al principio de la curva y eso me dice cómo está el coche y cuánto agarre tengo disponible. Si me quitas eso de mis manos y esa información que me da, estoy perdido. No sé qué hace el coche y cuánto agarre tiene”.

La F1 ha cambiado: “Hay una revolución, es una era digital. La tecnología ha cambiado, los motores híbridos, lo sofisticados aerodinámicamente que son los coches. El equipo Alpine ha cambiado tanto en cuanto ha desarrollado diferentes herramientas, la fábrica es mejor, la gente allí es más inteligente ahora y está en línea de las altísimas exigencias de la actual F1. Pero al mismo tiempo, en Enstone tienen el mismo ADN. Es un ambiente familiar con una mentalidad ganadora, porque tuvieron éxito una vez y quieren repetir. Aunque no sean las mismas personas, hay muchos que quieren repetir ese éxito pronto”.

Dice Fernando Alonso que ser piloto de F1 no es sencillo. “No, cho de menos de una vida normal al detalle. Entré en el paddock con 19 años y ahora tengo 40, y estás casi toda tu vida lejos de tu familia y amigos, e incluso quizá pierdes algunos, pero cuando entras aquí estás viviendo un sueño. Si empiezas en un kart, tu sueño es llegar a ser piloto de Fórmula 1 y estás dispuesto a sacrificar lo que sea. Pero porque nunca hemos tenido una vida normal: con 12 o 13 años estás compitiendo internacionalmente en karts. No sabemos lo que es una vida normal, no sabemos lo que significa”

Fue rival de Schumacher: “Fue increíble. Michael fue el mayor rival que he tenido en mi carrera. Fue un profesor para mi en muchas cosas. Era joven, llegaba a la Fórmula 1 y estaba luchando por un campeonato que no estaba listo para semejante reto. Y al lado tenía a Michael, con todo su conocimiento y su mentalidad de no rendirse nunca, de intentar cosas especiales en cada carrera”. Schumacher era un genio pilotando: “Recuerdo que Renault llevaba un mejor coche, o que pensábamos que llevábamos cosas mejores, y de repente llegaba el fin de semana, hacías la pole que más o menos te esperabas Y cuando mirabas la tabla de tiempos, veías a Michael segundo y te preguntabas cómo era posible. Pensabas que iba a ser un fin de semana para tomar buena ventaja en el campeonato pero en un mal fin de semana para él, era segundo. Era increíble el rendimiento que podía sacar en un fin de semana que no era competitivo. A veces hacía magia”.

Pero su rival de verdad fue Hamilton: “No tuvimos la competición que yo deseaba. En 2007 compartimos equipo y para la gente puede parecer que es la mayor pelea que puedes tener, pero ese año ninguno de los dos estábamos listos. Es entendible que él no lo estuviera, porque era novato y acababa de llegar a la F1, pero yo no rendí al máximo tampoco. No llegué a integrarme en el equipo”

Considera que les faltó algo: “Ambos luchamos por el título y por victorias, pero no estuvimos bien gestionados en ese momento. Todo el 2007 pensamos: “Ok, acabamos con los mismos puntos en el campeonato, que se puede ver como una buena pelea, pero ambos podríamos haberlo hecho mejor’”. Incluso en los años siguientes yo tuve mejor coche que él, cuando yo estaba en Ferrari y él en McLaren aún, y no pudimos luchar directamente. Cuando él cambió a Mercedes tuvo un mejor coche, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de luchar. Es un punto perdido en mi carrera, pero es una leyenda en el deporte. Y él, como Michael, te lleva al límite. Si quieres ganar a Lewis, tienes que rendir al máximo”.