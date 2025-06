Nueva revelación sobre Schumacher: "Me ofrecí para hacerlo despertar pero su esposa se negó"

Han pasado más de 11 años de aquel fatídico accidente que daría un brusco giro a la vida de Michael Shumacher y su estado real sigue siendo una incógnita.

Aquel 29 de noviembre, una noticia que llegaba desde los Alpes franceses conmocionaba al mundo del deporte. Allí, Michael Schumacher había sufrido un accidente esquiando en la estación de Meribel. El heptacampeón de la Fórmula 1 se había golpeado la cabeza y había sufrido daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre. El piloto fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble, donde fue operado en dos oportunidades. Allí permaneció seis meses en coma, hasta que despertó en junio de 2014.

La investigación demostró que el piloto alemán se había salido de la zona marcada del área de esquí y perdió el equilibrio antes de ver su cabeza golpear el borde de una roca. Aturdido pero consciente cuando llegaron los servicios de emergencia, Michael Schumacher fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por “traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata”, antes de afirmar que el pronóstico vital del piloto era comprometido. Finalmente salió del coma en junio de 2014 antes de ser trasladado a Suiza, primero al hospital de Lausana y luego a su casa.

Desde entonces, las especulaciones sobre su estado no han cesado. El acceso a Michael está blindado y son muy pocos los que puede acercarse al campeón de F-1.

Una oferta rechazada por Corinna

De hecho una nueva información revela que amigos cercanos intentaron contribuir a su recuperación, sin éxito. El expiloto Riccardo Patrese, quien compartió boxes con Schumacher en Benetton en 1993. "Tuve una muy buena conexión con Michael desde el principio. En parte influenciado por el equipo de fútbol americano de pilotos en el que Michael llegó a jugar".

Una relación especial que llevo al piloto a querer ayudar a su amigo. Patrese asegura que se ofreció a visitarlo con la esperanza de provocar una reacción que le hiciera despertar, pero la familia se lo negó.

"A veces, las personas en coma reaccionan a voces conocidas. Pensé que la mía podría ayudar. Le pregunté a Corinna si podía ir a su casa, pero me dijo: "No, gracias. No es el momento". Y ese momento nunca llegó", dijo Patrese en una entrevista en List of Sweepstakes Casinos .

Desde su grave accidente en los Alpes franceses en diciembre de 2013, el siete veces campeón del mundo ha vivido aislado en su casa de Suiza, recibiendo atención médica constante. Su esposa, Corinna Schumacher, ha sido la principal guardiana de su privacidad, junto con sus hijos y un círculo de amigos extremadamente restringido.

Su situación permanece bajo absoluto secreto. La última actualización sobre su salud la daba Felix Gorner, reportero de la cadena alemana RTL y una de las pocas figuras de los medios que mantiene una estrecha relación con la familia Schumacher.

"La situación es muy triste", dijo Gorner. "Él [Schumacher] necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya no puede expresarse verbalmente" añadió.

Asimismo se refirió al blindaje establecido por su familia para protegerlo. "Actualmente, solo un máximo de 20 personas pueden acercarse a Michael. Y, en mi opinión, es la estrategia correcta. Porque la familia está actuando en el mejor interés de Michael. Siempre han protegido estrictamente su privacidad, y eso no ha cambiado”.