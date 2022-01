La sinceridad de Raikkonen sobre Fernando Alonso: “Algo extraño pasaba...”

Fernando Alonso y Kimi Raikkonen coincidieron una temporada en Ferrari en la F1. Fue un año de despedida del español de la escudería y un curso extraño para uno de los pilotos más fríos de la competición. No es fácil ser compañeros en el mismo equipo, donde se compite en cada entrenamiento y en cada carrera y se guardan secretos y los pilotos se vigilan y se miran como rivales: “Creo que él siempre ha sido muy bueno. Como compañero de equipo, siento que estaba pasando algo extraño entre nosotros. Yo, personalmente y por varias razones, no tuve un buen año, pero todos sabemos que Fernando es rápido cada fin de semana”.

Raikkonen sufrió a Alonso porque el español le apretaba mucho cada día y eso te hace exigirte más y más: “Nunca he estado en la posición de elegir a mi compañero de equipo, pero creo que haber estado a su lado es bueno, siempre te aprieta, no veo nada negativo. Siendo sinceros, yo no estoy nunca centrado en ganar a mi compañero de equipo en clasificación. Para mí, la carrera es la parte más importante de todo el fin de semana”, continúa en una publicación de la F1.

No es fácil, entre pilotos, tener buena relación, como ha asegurado Alonso respecto, por ejemplo a Hamilton. Los dos compañeros de equipo no terminan de ser sinceros, aunque saben que la competencia, pese a ser dura, es buena porque hace que ambos saquen lo mejor y los resultados sean más positivos que en un ambiente más jerarquizado y con el primer puesto y el segundo determinado para toda la temporada.

“Hemos tenido grandes batallas entre nosotros y hemos luchado uno contra el otro más de una vez. Obviamente, los dos estamos en diferentes partes de nuestras carreras, pero una cosa que destacas de él es que se puede correr de forma muy justa, como siempre ha sido”, dice Kimi.

Es un hombre sincero, que le gusta divertirse fuera de la pista y que siempre fue a muerte cuando tocaba competir. Y por eso agradece la honestidad de otros pilotos y también que le pidan poner el coche y su atención al máximo: “Con Fernando ya sabes lo que va a pasar y lo que no va a pasar, en ese sentido, es un piloto diferente. Siempre recibes lo que esperas, mientras que con otros pilotos, no estás seguro de lo que puedan hacer”.