La primera reacción de Alonso tras el libro de Hamilton y la ruptura con su novia

Fernando Alonso cada vez está más concentrado en la próxima temporada, en la que los aficionados de Alpine han puesto todas sus esperanzas. Es el famoso plan que tendría que empezar a dar resultados en los Grandes Premios de esta temporada. Ahora es tiempo de preparación física y de concentración absoluta, aunque no es fácil para el piloto español porque haga lo que haga, siempre es noticia. Hoy se ha sabido que él y su novia Linda Morselli han roto la relación que les unía y además se ha publicado en español una completa biografía de Lewis Hamilton en la que trabajadores de McLaren anónimos y periodistas británicos reconstruyen lo sucedido en 2007 cuando Alonso y Hamilton llevaron la tensión al máximo por el Mundial de F1 de aquel año.

Son viejas rencillas de dos pilotos que mantienen entre ellos una prudente distancia. Aunque Hamilton la mantiene con casi todos sus compañeros. El objetivo es que esta temporada puedan estar más cerca que nunca a la hora de disputar los puestos de privilegio en las carreras. O eso es con lo que sueñan todos los aficionados españoles. Alonso espera que las últimas noticias no le distraigan del objetivo máximo, que es llegar en las mejores condiciones el comienzo del Mundial. Ya el año pasado sufrió ese accidente de bicicleta que le impidió competir al máximo nivel desde el primer minuto. Ahora Alonso está preparándose sin hacer caso a los rumores o noticias acerca de sus relaciones personales o acerca de lo que se diga del pasado en la F1. De ahí la publicación que ha colgado en las redes sociales.

“Almost ready. One more week to start the 2022 winter testing 🏎. Preseason number 20 in f1″ (Casi listo, una semana para comenzar los test de invierno”. Se ve a un Alonso fisícamente a tope, con el cuerpo esculpido con el ejercicio físico, preparado para soportar la conducción de su coche. En Alpine están trabajando, como el resto de los equipos, para buscar la mejor máquina con la que competir. Los rumores en todas las escuderías dejan escapar que los coches van a ser muy parecidos, pero hay bastante expectación para ver qué tiene preparado Alpine para este año. Consiguió convencer a Fernando Alonso para que regresara con ellos por una condición: que en 2022 iban a tener un coche competitivo con el que, por las nuevas reglas, pudiera competir al máximo nivel, como merece Fernando Alonso. 2022 ya ha llegado.