Alpine se ha visto obligada a cambiar el motor del monoplaza de Fernando Alonso después del problema que le obligó a abandonar en Arabia Saudí, pero este contratiempo no altera los planes de la escudería ni del piloto español, que está entusiasmado con el motor que Renault proporciona a Alpine. Y es que, pese a lo sucedido en el último Gran Premio, Alonso sitúa el motor Renault entre los mejores de la parrilla. Un arma que le permitirá luchar por ganar.

“Estamos muy contentos con el rendimiento de nuestro motor. Creemos que estamos jugando en la misma liga que los demás este año. Pudimos pelear en las rectas con los demás en Yeda y Baréin, esperemos y veamos si eso se confirma”, aseguró Fernando Alonso, en unas declaraciones que recoge Nextgen-Auto.com.

Pese a su optimismo, Alonso es consciente de que “el motor Ferrari y el Honda todavía están un poco por delante, pero Renault está ahí”. “Nos falta un segundo equipo de referencia, pero los datos son esperanzadores”, añadió. No obstante, el piloto español no pierde de vista los problemas sufridos en Baréin y Arabia Saudí: “Debemos seguir investigando los problemas que tuvimos en las dos primeras carreras y resolverlos durante el resto de la temporada”.

En este sentido, Laurent Rossi, CEO de Alpine, desveló el problema que obligó a Fernando Alonso a abandonar en Arabia Saudí: “No fue el motor, sino la bomba de agua. Esto provocó un defecto de refrigeración y, posteriormente, una cascada de acontecimientos: el motor se enfriaba menos, el aceite se calentaba... creando más problemas”.

“Fernando pudo seguir conduciendo y el motor funcionaba, pero obviamente no en condiciones ideales. Por eso preferimos detenerlo. La bomba de agua había fallado. Hemos identificado la causa del problema. Espero que lo hayamos corregido para Melbourne. Es un problema de juventud con los nuevos componentes, que están funcionando por primera vez y que aún no hemos tenido la oportunidad de validar, como es el caso de todos los equipos. La ventaja es que no es estructural ni intrínseca al coche. No hay que cuestionar el motor en sí, ni su diseño, ni las decisiones arquitectónicas tomadas, porque el motor hace lo que se espera de él”, añadió Rossi.

Aunque Alonso elogia el motor de Renault y Rossi descarta que fuera lo que falló en Arabia Saudí, lo cierto es que Alpine tendrá que estrenar un nuevo motor en Australia y será el tercero de Alonso esta temporada. A partir de ahora, cada cambio de motor supondrá una penalización para el piloto asturiano.