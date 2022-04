Alpine vive momentos de incertidumbre, tanto por lo sucedido en las tres primeras carreras del Mundial de Fórmula 1, como por el futuro de Fernando Alonso, que el mismo piloto español se encargó de dejar en el aire. La decisión que pueda tomar Alonso sobre su futuro supone un dilema para Alpine, que tiene preparado a su sustituto, pero no sabe qué hacer con él.

“Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno, pero lo averiguaré y empezaré estas discusiones probablemente en verano. Veremos”, declaró Fernando Alonso antes del Gran Premio de Australia. El español termina su contrato con Alpine en 2022 y su futuro marcará el del australiano Oscar Piastri, campeón de F2 en 2021 y que se incorporó este año a Alpine como piloto reserva.

A Alpine parece que le gustaría contar con Piastri, pero si Alonso continúa en el equipo eso no parece factible, ya que el francés Esteban Ocon tiene contrato hasta 2024. “Es genial que Fernando quiera continuar. Al mismo tiempo, tenemos a Oscar en nuestras filas. Trabajaremos para ver si existe una oportunidad de colocar a Oscar en un coche de Fórmula 1″, declaró Otmar Szafnauer, director deportivo de Alpine, a Motorsport-Magazin.

“No hay presión para encontrarle un asiento, ya que estamos solo en abril. Pero habrá cierta presión a partir de julio. Está realizando mucho trabajo para nosotros en el simulador y disputará algunas sesiones de entrenamientos libres con nosotros a finales de este año”, añadió Szafnauer.

Piastri también está metiendo presión para intentar lograr un volante para correr en la Fórmula 1 y ya ha dejado clara su postura: “No quiero ser piloto reserva de nuevo. De hecho, ni siquiera quería serlo este año. Mi plan es volver a correr lo antes posible y quiero que suceda la próxima temporada”.

El pasado mes de noviembre, cuando se anunció su incorporación a Alpine, el piloto australiano ya avisó de que su objetivo era “tener un asiento en las carreras en 2023″. “Estoy emocionado de unirme a Alpine F1 como piloto reserva, estoy deseando estar mucho más involucrado con el equipo y contribuir a los éxitos esperados para la próxima temporada. Este puesto es un paso hacia mi objetivo de tener un asiento en las carreras en 2023. Me he probado en las fórmulas junior en los dos últimos años y ahora me siento preparado para la Fórmula 1. Quiero seguir creciendo y estoy muy agradecido a Alpine por su apoyo. Ahora sólo quiero terminar el campeonato de Fórmula 2 de la mejor manera posible y no puedo esperar para volver a subirme al coche y empujar fuerte en la pista”, aseguró entonces Piastri.