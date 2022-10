Así es el plan que ha diseñado Audi para fichar a Fernando Alonso y a Carlos Sainz

Audi sigue dando pasos de gigante para su proyecto. Tanto, que Adam Baker (CEO) analizó en Madrid la evolución de los objetivos que tienen y desveló los pilotos que pueden llegar a la escudería alemana en 2026: “Contaremos con un programa, el simulador y trabajaremos con pilotos para el desarrollo, y esto es importante. Podría vincularse con un programa de talentos o de pilotos jóvenes, pero ya lo hablaremos. Ahora el piloto trabaja mucho más con el simulador y en banco de pruebas”.

Una de las respuestas que más sorprendió fue cuando le preguntaron si se apostará por algún piloto veterano: “Será interesantísimo contar con un piloto veterano y nos lo estamos planteando. ¿Y Alonso? ¡El Dream Team! Claro que tenemos ese interés, pero es muy difícil pensar en qué pasará en 3 años. Podemos soñar, sería especular”. Tampoco descartó la opción de Carlos Sainz: “Sería muy bueno”. A inicios de 2026, el ovetense tendría 45 años y una experiencia que para Audi podría ser un punto extra.

En alguna ocasión, Fernando Alonso ha hablado de su futuro: “El futuro... Ya veremos después del verano, que es lo que tenía pensado ya desde pretemporada, como ya dije, que en verano ya pensaría cuál es la mejor opción. Lógicamente, las nuevas reglas siempre ponen un orden diferente entre los equipos y hay que ver qué posibilidad hay entre los equipos que tengan opciones de ganar en los próximos años. Así que esa será la prioridad cuando tenga pensado hablar con otro equipo”.

De momento, la actual relación que mantiene con Alpine no es la mejor. La escudería asegura que ofrecieron a Alonso un contrato de un año con opción a un segundo en función de su rendimiento, pero el asturiano lo rechazó. La decisión del asturiano provocó un auténtico terremoto en la F-1: “Fue por las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y, quizá, las que faltaban en Alpine. O las muestras de cariño que quizá no tuve aquí. Alpine tenía a Piastri, el joven talento de la academia, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine”.

En medio de la polémica con Hamilton, donde al español se le escapó algún comentario fuera de tono sobre el británico, Alpine tampoco le apoyó públicamente. “Son cosas que dices y no piensas. Error mío por decirlas. Pero bueno, al mismo tiempo, la Formula 1 tienes que entenderla. Es todo un poco de show e intentaremos no darles demasiado show cuando sea polémico”, desveló el piloto.