“El Plan” de Alonso se transformó del azul al verde

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin para 2023 sacudió el comienzo del parón del Mundial de F-1. El bicampeón del mundo ha decidido cambiar el azul de Alpine por el verde de Aston Martin. El nuevo “Plan” será con la escudería británica, aunque hay quien en las redes sociales asegura que la apuesta de Alonso es poco más que un “Plan de pensiones”, ya que abandona al cuarto equipo en el Mundial de Constructores para recalar en el noveno y antepenúltimo. Y es que el asturiano regresó la temporada pasada a la F-1 y el famoso “Plan” promovido desde las redes y que adoptaron el propio piloto y la escudería, con la expresión escrita incluso en su alerón trasero en la última carrera de la pasada temporada, ha resultado un fiasco.

Alpine y Alonso lo fiaron todo al cambio de normativa y la parte aerodinámica del monoplaza, pero la esperanza duró hasta los test de pretemporada de Barcelona. Las lecciones de pilotaje protagonizadas por el asturiano en algunos momentos de esta temporada han servido sólo para constatar que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla y que con 41 años todavía puede dar mucho de sí. Mucho más que su actual Alpine.

De la escudería francesa partieron mensajes contradictorios. Otmar Szafnauer, jefe de equipo, restó importancia a Alonso y le tachó incluso de segundo piloto. La sombra de Oscar Piastri, de su academia de pilotos y uno de las jóvenes promesas de la F-1, contrastaba con las declaraciones recientes del español. “Si estamos de acuerdo las dos partes, esto se arregla en diez minutos”, aseguró. Alan Permane, jefe de ingeniería de Alpine, apuntó en Hungría en la misma dirección: “Es una pieza básica en el equipo”. Pero en Hungaroring, Vettel anunció su retirada a final de temporada y Lawrence Stroll, dueño del equipo británico, decidió que era la hora de ir a por Alonso.

El asturiano es muy consciente de que no había hueco en los coches ganadores. ¿La alternativa? Aston Martin. “No tengo una bola de cristal que me diga lo que va a pasar. Con las nuevas reglas ahora mismo pueden ganar Red Bull y Ferrari; y posiblemente vuelva a hacerlo Mercedes. Si puedes hacerlo, ahora mismo lo mejor es ir a uno de esos tres equipos. Y si no, tienes que creer en nuevos proyectos”, declaró Alonso.

La escudería británica parece decidida a reinventarse. A finales de 2023 contará con una nueva fábrica y ha invertido mucho dinero en fichar a ingenieros de Mercedes y Red Bull con el objetivo de asentarse en la élite. Con motor Mercedes, esta temporada los Aston Martin de Vettel y Stroll viven en el fondo de la parrilla y luchan por acceder a la Q2 para sumar algún punto. Alonso cree que el acuerdo multianual -uno de sus grandes objetivos- le permitirá seguir compitiendo a buen nivel y que Aston Martin podría dar un salto de calidad la próxima temporada.