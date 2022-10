La FIA sanciona duramente a Fernando Alonso con 30 segundos de penalización tras una queja de Haas

La FIA sancionó a Fernando Alonso por competir con un retrovisor suelto después una reclamación de Haas. Pese a que los comisarios no lo juzgaron en directo, posteriormente sí dieron la razón con 30 segundos de penalización que son equivalentes a un ‘stop and go’ de 10 segundos. Alpine apela. Todo este se debe a que Haas realizó una protesta argumentando que el coche del español no daba seguridad después del accidente con Stroll. La protesta se basa en que el retrovisor derecho estaba inutilizado. Tras analizarlo, los comisarios reconocieron que Alonso tenía que haber visto la bandera negra y naranja. El castigo ha sido cuanto menos duro dándole la 15º plaza en lugar de 7º.

¡INCREÍBLE ACCIDENTE! 😮😬



Fernando Alonso salió volando después de tocarse con Stroll, que cambió de dirección muy tarde



¡Afortunadamente, ambos pilotos están bien! 🙏 #USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/13ENPp4qTe — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2022

El choque con Stroll marcó el punto de inflexión para que ya hubiera opciones de penalización a Alonso. El Alpine se desvió en la recta de atrás de Las Américas y justamente aterrizó contra los guardarraíles.

De esta manera, Haas gana dos puntos para Magnussen que asciende del noveno hasta el octavo puesto. “Sin perjuicio de lo anterior, el Artículo 3.2 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 es claro: un automóvil debe estar en condiciones seguras durante una carrera, y en este caso, el coche 14 no lo estaba. Esta es una responsabilidad del equipo Alpine”, dijeron los comisarios del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos.

Alpine también emitió un comunicado: “El equipo BWT Alpine F1 está decepcionado de recibir una penalización de tiempo posterior a la carrera para su coche número 14 (Fernando Alonso) en el Gran Premio de Estados Unidos de hoy, lo que desafortunadamente significa que Fernando se queda fuera de las posiciones de puntos. El equipo actuó de manera correcta y consideró que el coche permaneció estructuralmente seguro después del incidente de Fernando con Lance Stroll en la vuelta 22 de la carrera con el espejo retrovisor lateral derecho desprendido del chasis como resultado del daño del accidente causado por Stroll. La FIA tiene derecho a sacar bandera negra y naranja a un coche durante la carrera si lo considera inseguro y, en esta ocasión, evaluó el coche y decidió no accionar la bandera. Además, después de la carrera, el delegado técnico de la FIA consideró que el coche era legal”.

La escudería Alpine no entiende que Haas se quejase fuera de tiempo: “El equipo también cree que debido a que la protesta se presentó 24 minutos después del tiempo límite especificado, no debería haber sido aceptada y, por lo tanto, la sanción debe considerarse inválida. Como resultado de este punto, el equipo protestó por la admisibilidad de la queja original del Haas F1 Team”.