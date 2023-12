Tras las acusaciones de plagio, Aston Martin ya no lo oculta: "Copiar a Red Bull..."

El próximo campeonato de fórmula 1 comenzará el 29 de febrero en Baréin y finalizará el 8 de diciembre con el GP de Abu Dhabi. Tras la consecución del tercer título mundial de Fórmula 1 por parte de Max Verstappen, todas las escuderías ya están centradas al 100% en los monoplazas de la temporada 2024. Y Aston Martin busca dar el salto definitivo tras la mejor temporada de su historia.

Fernando Alonso se ha mostrado orgulloso de una temporada que no ha dudado en definir como histórica. Max Verstappen dominó el campeonato de 2023 de principio a fin. Contó con el mejor coche de la parrilla y apena cometió un par de errores en 23 Grandes Premios. Sin embargo, nadie pase por alto la cuarta plaza de Fernando Alonso en el Mundial, justo por detrás de Lewis Hamilton. El asturiano, séptimo en Abu Dhabi, igualó a 206 puntos con Leclerc. Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban. "La temporada es 'de 10', junto con el 2012, no recuerdo otra temporada tan buena como esta a nivel personal: ocho podios, casi 300 puntos para el equipo. Es la mejor temporada de la historia de Aston Martin o de otros nombres que tuvo antes de Aston Martin, como Racing Point o Force India, así que estoy muy orgulloso", afirmó el piloto tras la carrera.

Una campaña en la que no solo ha sido protagonista el buen trabajo del piloto asturiano sino sus acusaciones constantes de plagio. La última por parte de Lewis Hamilton que hace unos días atacaba la estrategia de los de Silverstone que a su juicio no fue otra que la de de copiar el monoplaza de Red Bull. Para el piloto de Mercedes, esa fue la razón que explica los altibajos de la escudería de Fernando Alonso a lo largo de 2023.

"La cuestión es que, con el calendario y los recursos limitados, no se puede tirar todo por la borda y empezar de cero. No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Mira a Aston Martin. Intentaron copiar un coche y luego no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras mediante pruebas y errores", afirmó el piloto de Mercedes.

"Lograr un RB19"

Ahora, Aston Martin ya no se esconde y admite sin tapujos que su objetivo es tener un monoplaza a imagen y semejanza del RB19.

Los de Silverstone confían en poder acercar el AMR24 que conducirá Fernando Alonso y Lance Stroll, a las excelentes prestaciones del RB19. Para ello intentarán imitar sus innovaciones. En Aston Martin sueñan en grande. En sus filas cuentan con un bicampeón del mundo con Fernando Alonso y en su retina aparecen Grandes Premios como Brasil o Zandvoort donde 'Magic' logró exprimir al máximo el rendimiento del AMR23.

De momento, la distancia con los Red Bull sigue siendo abismal. Sin apenas desarrollar el coche a lo largo del año, ganaron el GP de Abu Dhabi con una diferencia de 14 décimas con respecto al segundo.

Por ello, en Silverstone tienen claro que el éxito pasa por construir un coche lo más parecido posible al de los energéticos. Competir con ellos carece de sentido, porque resulta casi imposible superar al RB19.

El mayor implicado en la construcción de un nuevo monplaza es Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin. El ingeniero explica cómo afronta el equipo el proceso de mejora y señala los elementos clave en los que se está fijando el equipo. Aston Martin ya no se esconde y admite cual es su objetivo. «El gran modelo a seguir es Red Bull. En términos de confiabilidad y compromiso, no se le ha escapado mucho a este equipo en 2023. Ese es el estándar que también tenemos que alcanzar», señala Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin, expresando sin tapujos que seguirán mirando de reojo el coche de Verstappen para seguir creciendo durante esta pretemporada.

"Tenemos muchas áreas en las que necesitamos mejorar, a veces sólo un poco", explica McCullough. "Porque sabemos: si les damos a nuestros pilotos un buen coche, obtendrán buenos resultados. Así que ese es el enfoque que debemos centrar".

"Simplemente tenemos que estar presentes al 100 por ciento en cada sesión, durante todo el año. Si no lo conseguimos, no conseguiremos aprovechar al máximo nuestro desempeño. Así que tenemos que asegurarnos de estar alerta aquí. Eso tiene que ser correcto. Pero no lo logramos varias veces en 2023", concluyó el ingeniero en declaraciones a en declaraciones recogidas por Motorsport-Total.com.