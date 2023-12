Red Bull revela un impactante dato del coche de Verstappen

Max Verstappen dominó el campeonato de 2023 de principio a fin. Contó con el mejor coche de la parrilla y apena cometió un par de errores en 23 Grandes Premios. Jamás ningún piloto había sido tan superior en un campeonato. Tal vez por ello, las escuderías trataron a lo largo de la temporada de descifrar las mejoras del coche de Red Bull para tratar de copiarle. Y Aston Martin ha estado en el centro de los ataques por plagio. De hecho, hace unos días el británico Lewis Hamilton fue el último en sumarse a este tipo de acusaciones.

El piloto británico atacó la estrategia de los de Silverstone que a su juicio no fue otra que la de de copiar el monoplaza de Red Bull. Para el piloto de Mercedes, esa fue la razón que explica los altibajos de la escudería de Fernando Alonso a lo largo de 2023.

"La cuestión es que, con el calendario y los recursos limitados, no se puede tirar todo por la borda y empezar de cero. No puedes simplemente copiar un coche y empezar de nuevo. Mira a Aston Martin. Intentaron copiar un coche y luego no era lo mismo. No es tan fácil. Tienes que intentar tomar las piezas buenas y añadir otras mediante pruebas y errores", explicaba el piloto de Mercedes en palabras que publica Motorsport Total.

Hace unos meses era Franz Tost, director deportivo de Alpha Tauri, quien acusaba a la escudería británica de contratar a la mitad de los empleados aerodinámicos de Red Bull para copiar el monoplaza. "El Aston Martin se parece al Red Bull porque Aston Martin tomó la mitad de los empleados aerodinámicos de Red Bull. "Por supuesto, construyen el mismo auto y lo pintan de verde. Desafortunadamente, este no es el caso para nosotros, porque no podemos quitar a la gente líder de Red Bull Technology y traerlos a AlphaTauri", afirmó.

El 60% del coche no se modificó

Pero lo que desconocían las escudería es que las supuestas innovaciones no eran tal. Christian Horner, director deportivo de Red Bull Racing, ha hecho balance de la temporada y ha desvelado un impactante detalle del coche del campeón, el RB19, que hace aún más valiosa su victoria. Los de Red Bull tuvieron que hacer frente a la sanción de un 10% menos de horas disponibles en el túnel de viento pero eso no mermó su efectividad. Ahora en Red Bull confiesan que el coche apenas se modificó con respecto a 2022.

"Un 60% del RB19 es idéntico a su antecesor", confiesa en una entrevista en Sky Sports.

"Ahora es un pedazo de historia", dice Horner sobre el coche 2023 del equipo, que ganó todas menos una de las 22 carreras de la temporada.

"Lo que ha logrado es bastante sobresaliente y, por supuesto, gran parte de ello fue transferido del RB18. Parte del chasis fue transferido, gran parte de la suspensión fue transferida, la caja de cambios era exactamente la misma. Así que probablemente más del 60 por ciento del coche también corrió el año pasado. La cantidad de carreras que algunos de estos componentes han ganado supera las 30".

"Es increíble pensar que lo que hemos logrado como equipo, que este auto haya batido todos los récords, desde la temporada de McLaren en 1988 hasta ganar el 95,5 por ciento de las carreras de este año, ha sido simplemente fenomenal, y Max ha estado increíble", sentenció.

Ahora ya trabajan en el RB20 con el que esperan aumentar aún más su rendimiento.