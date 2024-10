Aston Martin lanza un serio aviso a su equipo ante la llegada de Newey: "En modo autodestrucción..."

Aston Martin no está viviendo su mejor temporada como demuestra la desesperación de Alonso con un coche que no acaba de funcionar. Los números hablan por sí solos. Hace doce meses, Aston Martin había acumulado 236 puntos en las primeras 18 carreras pero esta temporada solo tienen 86. Sin embargo, nada ha cambiado en términos de posición. El equipo de Silverstone sigue ocupando la quinta posición entre los mejores equipos y el resto del mediocampo.

Una situación que ha llevado al jeg¡fe del equipo Mike Krack a realizar una dura autocrítica y a lanzar un serio aviso a sus ingenieros. "Nuestro objetivo al inicio de la temporada era claramente reducir la distancia con los cuatro mejores equipos. No lo conseguimos. Los equipos detrás de nosotros nos alcanzaron más que nosotros los de delante. Esa es la realidad. Ahora tenemos que resolver los problemas", admitió.

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin es uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcará en el equipo de Fernando Alonso el próximo mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza. Pero Krack advierte de las consecuencias de dejarse cegar por la luces de un fichaje tan prometedor.

"Los resultados positivos no deberían ocultar el hecho de que tenemos que mejorar. Sumamos puntos regularmente, pero los equipos que nos preceden acumulan tres o cuatro veces más puntos en cada carrera. No se puede comprar el quinto puesto en el Mundial. El peor título que nos pueden dar es: Mejor del resto" afirmó en unas declaraciones que recoge Auto Motor und Sport.

"La llegada del Mesías"

El líder del equipo advierte a sus tropas que no entren en modo de autodestrucción o se sienten a esperar "la llegada del Mesías". "Hay que abordar los problemas. Es simple: nuestras actualizaciones no lograron mucho. Los demás mejoraron sus autos más que nosotros. Tenemos que ser autocríticos. Tal vez los demás lo entendieron más rápido que nosotros" instó a sus ingenieros.

Como la mayoría de los otros equipos, Aston Martin intenta terminar la temporada con una tendencia al alza. Para lograrlo, se agregarán mejoras para las próximas tres carreras. "Aún no nos hemos rendido", subraya Krack. "Tenemos déficits tanto en las curvas rápidas como en las lentas. Para mejorar, necesitamos dar un buen paso adelante tanto en el lado mecánico como en el aerodinámico".

El hecho de que actualmente sigan trabajando en el túnel de viento de Mercedes hasta que su propio sistema entre en funcionamiento a principios de 2025 no es excusa para Krack. La propia Mercedes también utiliza el túnel de viento y tiene mucho más éxito en la pista. "Con las herramientas que tenemos disponibles, debería ser posible hacer más", afirma Krack.

Por eso, Krack no ha dudado en lanzar un serio avisos a sus empleados para que no descansen ahora y simplemente esperen la llegada del Mesías en marzo de 2025: "Si ve algo así, no estará por mucho tiempo. Tenemos que mostrarle a Adrian de lo que somos capaces. Debería servirnos de motivación a todos", concluyó.