Carlos Sainz y el más difícil todavía en su undécima temporada en la F-1

Carlos Sainz arranca en 2025 su undécima temporada en la F-1. En su camino quedaron atrás equipos como Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari. En el nuevo curso toca dar un paso atrás y afrontar un nuevo proyecto con mucho recorrido y en el que jugará una baza muy importante. El madrileño recala en Williams, que está llevando una senda muy parecida a la de Aston Martin: buen personal y una buena financiación, aunque no llega al nivel de la escudería de Fernando Alonso.

Tras la decepcionante salida de Ferrari, Sainz lidera por primera vez un equipo o al menos con esa vitola ha sido fichado por la estructura inglesa, que todavía no se cree que un piloto como el español haya apostado por ellos. Su compañero Alexander Albon y él mismo ya pudieron conducir brevemente el nuevo monoplaza, el FW47, en el circuito de Silverstone. Se trata de un coche que es una pequeña evolución del monoplaza del pasado año y que, probablemente, no tendrá demasiadas evoluciones más. Nadie en la F-1 va a invertir en el desarrollo de un chasis que ya tiene fecha de caducidad porque esta es la última temporada con el reglamento actual a la espera de la revolución que llegará en 2026. James Vowles, el jefe de Williams, lo tiene claro "Veremos cómo avanzamos. Nos hemos centrado en 2026, 2027 y 2028. Este año tenemos grandes cambios de infraestructura, 700 personas, y aún no hemos terminado. Estamos aquí para asegurarnos de que volvamos a ganar campeonatos. Hacer eso va a tomar un poco más de tiempo, pero estamos invirtiendo para ello. Debería ser un buen año. Muy, muy emocionante", deseó Vowles.

El jefe de equipo explicó que el FW47 "obviamente es una evolución del coche del año pasado", por lo que "siempre es difícil saber" cuál será el listón. "Cuando miras el coche, puedes ver miles de detalles que son otra evolución de donde estábamos antes. No ha habido ningún bloqueo en cuanto a dónde estábamos. Estamos asegurándonos de que continuamente avanzamos el equipo", agregó. "Tenemos muchos más ingredientes disponibles para nosotros. Creo que en un fin de semana de carrera normal es imposible subir al podio, pero hay circunstancias que nos caerán y tenemos dos de los pilotos más fuertes que nos darán absolutamente todo, como el equipo», advirtió sobre una escudería con trabajadores que "han dado la vida" por el proyecto.

Carlos Sainz reveló que sus vacaciones fueron "más cortas" por el cambio de Ferrari a Williams. Y el madrileño fue el primero en dar una vuelta con el nuevo FW47, un giro de instalación y con gomas de lluvia. «Todo ha salido bien, es buena noticia, porque la vuelta de instalación de un coche recién nacido es siempre un poco difícil, pero todo funcionó como debería», valoró.