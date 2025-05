La carta inesperada de Ferrari para resucitar en Mónaco

La Fórmula 1 vivirá su segundo fin de semana consecutivo en el Viejo Continente. Tras el Gran Premio de Emilia Romagna, los pilotos de F1 disputarán el mítico GP de Mónaco, la octava carrera del Mundial, que tendrá lugar del viernes 23 de mayo al domingo 25 de mayo. Óscar Piastri llega como líder en solitario con 146 puntos, con Lando Norris como segundo de cerca (133). Max Verstappen llega reforzado tras conquistar su primera victoria en el pasado GP de Emilia Romaña y Fernando Alonso afronta con optimismo una carrera a la que llega con nuevas mejoras tras el salto de nivel en Imola.

Más Noticias El GP de Mónaco llega con polémica: esta es la nueva norma que deberán cumplir todos los pilotos

Pero Ferrari no quiere quedarse en fuera de juego y en la escudería trabajan para tratar de salvar la temporada.

La mejoría en Imola ayuda da moral a Lewis Hamilton pero no oculta los graves problemas de un Ferrari que se pondrá a prueba en Montecarlo con las temidas curvas lentas. Poner la mira en 2026, con el cambio de reglas y los nuevos motores superhíbridos es fundamental pero renunciar al campeonato actual podría tener consecuencias devastadoras en la clasificación y, sobre todo a nivel de prestigio prestigio. Por eso. son conscientes de que el desarrollo es esencial.

El misterio de Ferrari

Ferrari tiene un problema. El coche va bien el domingo, pero demasiado lento el sábado. El sábado en Imola fue una gran bofetada para Ferrari. Como resultado, sus dos pilotos quedaron fuera en la Q2 y ocuparon las posiciones de salida 11 y 12. El domingo, los coches rojos mostraron una gran transformación. Lewis Hamilton y Charles Leclerc realizaron su remontada habitual y terminaron cuarto y sexto. Con mejores posiciones de salida podría haber sido suficiente incluso para subir al podio. Hamilton terminó a sólo 1,4 segundos de Oscar Piastri.

"El problema es que fuimos mucho más lentos en la clasificación y acabamos saliendo desde P11 y P12. El fin de semana es complicado, pero la recuperación en carrera fue buena gracias a una estrategia bien ejecutada y buenos pit stops” afirmó tras la carrera Fred Vasseur.

El director de Ferrari reconoció que, pese a haber mostrado mejor ritmo en carrera, el monoplaza no es lo suficientemente rápido para pelear desde la parte delantera en parrilla. “No creo que tengamos el mejor coche. Aunque en carrera estamos en buena forma, no somos más rápidos que McLaren. Estamos ahí, probablemente, pero no lo suficientemente rápidos”, afirmó.

Con el Gran Premio de Mónaco a la vuelta de la esquina, Vasseur alertó la clasificación será clave, dada la dificultad para adelantar en el trazado urbano del Principado. “Tenemos que mejorar mucho el sábado. Mónaco es diferente en la gestión de los neumáticos, pero debemos hacer un trabajo mucho mejor en clasificación la próxima semana”, concluyó.

En Ferrari saben que el sábado en Mónaco suele ser más decisivo que el domingo. En una pista en la que es casi imposible adelantar, todo se reduce a la clasificación y los ingenieros buscan respuestas desesperadamente.

Entre las más importantes y esperadas - según informa Il Corriere Della Sera- está la suspensión trasera modificada. Ha pasado la prueba de banco dinámico y está siendo probado en el túnel de viento con diferente aerodinámica, cambiará especialmente en la zona de fijación. El objetivo es desbloquear el "potencial", un tema que genera cierta tensión en la escudería.

Regreso al pasado en Mónaco

El departamento técnico dirigido por Loïc Serra es muy consciente de estas debilidades y para mitigarlas llevarán a Montecarlo una carta inesperada.

La corrección es obligada pero la suspensión revisada no llegará hasta el GP de Gran Bretaña en Silverstone (6 de julio). Sin embargo, antes hay que afrontar el sábado más decisivo de la temporada, en Montecarlo, donde planean un regreso al pasado para salvar la carrera. Ferrari - según el citado medio italiano- utilizará el alerón trasero del SF-24, con el que Leclerc consiguió la pole hace doce meses y se llevó el triunfo en la carrera.

Con esta baza, desde la escudería italiana esperan que el talento de su pilotos hagan el resto.