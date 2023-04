La gran amenaza para Aston Martín y Fernando Alonso en Bakú: "Estamos preocupados..."

La próxima cita para conseguir la tan ansiada 33 de Fernando Alonso es el Gran Premio de Azerbaiyán, programada en el Circuito Urbano de Bakú del 28 al 30 de abril. La cita llega tras un parón de tres semanas debido a la cancelación del Gran Premio de China, inicialmente programado del 14 al 16 de abril. Un descanso quelas escuderías han aprovechado para introducir mejoras en sus monoplazas en una batalla de ingenieros para implementar innovaciones que les permitan ganar décimas.

La escudería británica ha sorprendido con su monoplaza pero quieren más y anuncian importantes mejoras que irán incorporando a lo largo de la temporada. y para ello trabajan de sol a sol en sus instalaciones de Silverstone.

La velocidad en rectas ha sido un lastre en los tres primeros Grandes Premios de este año así que Aston Martin tiene previsto introducir un nuevo alerón trasero en el Gran Premio de Azerbaiyán, con el objetivo de mejorar la eficiencia aerodinámica del AMR23. Según adelanta la revista alemana Auto Motor und Sport, el equipo verde tendrá listo para Bakú esa nueva ala –además de otras pequeñas mejoras– que debería suponer un ‘plus’ en las rectas.

"Es preocupante"

Sin embargo, a pesar de las mejoras, hay una amenaza que asusta a Aston Martin y a Fernando Alonso de cara a este gran premio y que podría alterar sus planes de éxito.

El director de rendimiento de Fórmula 1 de Aston Martin, Tom McCullough, ha admitido en declaraciones a Racing365 que la perspectiva de competir en las calles de Bakú dos veces en dos días es "preocupante". El Gran Premio de Azerbaiyán albergará el primer fin de semana Sprint de la temporada, que también marca la primera vez que la F1 celebra el formato de fin de semana alternativo en un circuito urbano.

Los pilotos estarán obligados a completar la distancia completa del Gran Premio el domingo, así como una carrera de 100 km el sábado, además de la sesión de calificación de alta tensión que a menudo es motivo de incidentes en la capital azerí.

Si bien a los equipos se les ofrece una asignación financiera para los fines de semana Sprint dentro del límite presupuestario de la F1, el alcance del daño potencial fue destacado por la reciente revelación del director del equipo Haas, Guenther Steiner, de que el accidente de Mick Schumacher al final de la primera práctica del Gran Premio de Japón de la temporada pasada le costó al equipo más de 700.000 dólares.

En este sentido, se le preguntó a McCullough si el Sprint de Bakú generaba un estrés adicional y su respuesta fue clara. "Sí, desde el punto de vista del límite presupuestario, eso me preocupa", dijo McCullough a los medios, incluido RacingNews365.com.

Un accidente alteraría los planes

"Afortunadamente, toca madera, todavía no hemos tenido desviaciones ni muchos daños por choques, pero [Albert Park] siempre es una preocupación y estas tres [carreras] seguidas definitivamente son una preocupación". Los equipos tienen restringido el gasto a un máximo de 135 millones de dólares durante la temporada 2023, y aunque se les compensará con 300.000 dólares por cada uno de los seis fines de semana con carrera al sprint, la FIA ha eliminado la indemnización por accidente. Por lo tanto, el coste de un hipotético accidente repercutirá directamente en el presupuesto de los equipos, algo que asusta, y mucho, a Aston Martin.

El formato Sprint para Azerbaiyán aún enfrenta la perspectiva de cambios, y la F1 tiene como objetivo implementar un formato de calificación revisado.

Al brindar su opinión sobre los cambios, con los equipos ya obligados a adaptarse a un calendario de fin de semana anormal, McCullough explicó: "Desde el punto de vista técnico, no me importa. Creo que estos formatos cambiantes, como equipo, si reaccionas bien, puede ser un beneficio pero creo que el formato existente ya es bastante desafiante y funciona bastante bien. Así que creo que deberíamos mantenerlo un poco más. Parece que hay una urgencia de cambiar y desde el punto de vista de la regulación, no es sencillo".

"Entonces, por el momento, creo que debemos acostumbrarnos al formato actual, no cortar ni cambiar demasiado. Pero si quieres cortar y cambiar, deberías tener tiempo para hacerlo correctamente", finalizó.