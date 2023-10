Nuevo plan en la Fórmula 1: La FIA vuelve a dar la razón a Fernando Alonso

Tras la durísima carrera de Qatar en la que Fernando Alonso acabó con la espalda abrasada, Aston Martin se encuentra en plena batalla con McLaren por la cuarta plaza del Mundial de Constructores y Fernando Alonso está cuarto en el de pilotos y peleando con Hamilton por la tercera plaza. En este contexto, y a falta de cinco grandes premios (Estados Unidos, México, Sao Paulo, Las Vegas y Abu Dabi), desde la escudería de Silverstone saben que deben dar un paso al frente para defender sus posiciones. Las mejoras llegaran en Austin y ahora se trata de sobrevivir en la mejor posición posible tras una temporada en la que Red Bull ha sido totalmente inalcanzable.

Sin embargo, el poder avasallador de la escudería de Verstappen puede tener los días contados. La Fórmula 1 es un deporte en continúo cambio. De una temporada a otra se introducen cambios en el formato de las clasificaciones, en los neumáticos y en 2026 en los motores. Y todo ello en aras del espectáculo. Siguiendo esta línea, la F1 ha implementado una nueva medida de cara al próximo cambio de reglamento en 2026 con el fin de volver a una situación similar a la de 2010, con cinco pilotos jugándose el campeonato en la última carrera.

Y es que, según adelanta Auto Motor und Sport, la última revolución de las reglas acaba de comenzar. Los coches con efecto suelo presentados en 2022 todavía están en sus primeras etapas de desarrollo. La gran ventaja de Red Bull demuestra que no todos los ingenieros han descifrado los secretos para potenciar el coche y sacar ventaja de las mejoras. Por ello desde la fórmula uno tratan de fomentar la igualdad para potenciar la emoción y la competitividad. La Fórmula 1 lanzará su gran iniciativa de sostenibilidad en la temporada 2026. Se están introduciendo automóviles nuevos que obtienen el 50 por ciento de su energía de energía eléctrica. El resto proviene de un motor de combustión que funciona con biocombustible neutro en CO₂. Para reducir la energía necesaria, los coches deberían ser más pequeños y ligeros y no ofrecer tanta resistencia al aire. Los expertos esperan que la carga aerodinámica caiga un 30 por ciento.

"Esto supone volver a barajar las cartas. Todo lo que pasó antes ya no cuenta. Todo el mundo empieza con una hoja de papel en blanco. Y esa es una gran fuente de esperanza para los rivales de Red Bull", afirma el director técnico de Mercedes, James Allison.

"Para tener la potencia necesaria para el desarrollo de 2026 en tiempos de restricciones presupuestarias, el modelo 2025 probablemente no será un diseño completamente nuevo", explica Allison. "Muchas piezas probablemente tendrán que ser trasladadas a partir de 2024. Por lo tanto, es probable que los dos próximos coches estén estrechamente relacionados. El trabajo de desarrollo que estamos llevando a cabo ahora es doblemente importante para estar bien posicionados para las próximas dos temporadas".

De cumplirse, la medida fomenta la igualdad en los monoplazas en un el Gran Circo donde Verstappen se ha paseado sin oposición alguna.

UNA VENTAJA PARA FERNANDO ALONSO

Y supone una gran noticia para Fernando Alonso que ve como sus quejas son -una vez más- avaladas por la FIA. “Lo que tenemos que abordar, y probablemente el próximo año sea el primer paso, es la diferencia entre los coches. Ahora, si tienes la suerte de conducir un coche competitivo, tu única lucha es con tu compañero de equipo, no con otro piloto, y terminarás en el podio en el 95% de las carreras que hagas al año. No importa si tienes 19 años y es tu temporada de novato, o si tienes 45 años y eres el más veterano. Estarás en el podio con un 95% de probabilidad. Y eso quizá es algo que tenemos que abordar como deporte. Necesitamos que sea un poco más abierto, para que cualquiera tenga ese anhelo de poder luchar por los podios algún día. Por el momento, eso no es posible”, explicó Alonso.

Los jefes técnicos de los equipos de F1 han celebrado consultas en las últimas semanas sobre el desarrollo del coche del '26. Al parecer, la mayoría acordó que el desarrollo aerodinámico del coche de 2026 en el túnel de viento no debería comenzar antes de 2025. Aún no hay confirmación al respecto, pero la decisión sólo necesitaría la ratificación de la FIA y de la Comisión de F1. El espectáculo podría estar de vuelta.