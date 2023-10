Verstappen consigue su tercer mundial consecutivo en la Fórmula 1

El guion de la película se cumplió tal y como estaba previsto. Bueno, lo único que falló fue la agresividad de Verstappen, algo sorprendente, y que no se vio en la prueba sprint. El holandés lo tenía hecho prácticamente. Tenía que acabar sexto y que su compañero no ganara, algo que viendo el pésimo estado de forma que atraviesa Sergio Pérez era muy improbable. Porque el mexicano no sólo no ha hecho frente a su compañero con el mismo monoplaza, sino que su segunda posición en la clasificación general está en peligro. Ayer no apareció, clasificó mal, salió peor y acabó fuera de pista para abandonar y sellar una de sus peores temporadas. De esta forma, Verstappen se proclamó campeón del mundo por tercera vez, de forma consecutiva, tal y como se esperaba. Al equipo y al piloto le hubiera gustado ganar la pasada semana, en Japón, en casa de Honda, pero el mal resultado cosechado en Singapur le impidió hacerlo en el país de origen de su motorista.

Ayer en la carrera sprint los McLaren ocuparon la primera fila, pero Norris no aguantó el «tirón» y fue cayendo posiciones con los neumáticos medios. Tampoco progresó mucho Verstappen, que no quiso arriesgar nada y no tuvo un solo atisbo del Verstappen agresivo que conocemos. A pesar de tener sólo 19 vueltas, la carrera sufrió varias interrupciones por sendos accidentes y salidas de pista de Lawson, Sargeant o el propio Pérez… En ese momento, «hizo» campeón a su compañero. No hubo margen para entrar en boxes y al ser tan corta la carrera no era lo más recomendable. Verstappen no quiso meterse en líos y poco a poco fue escalando posiciones. De hecho, llegó a rodar en quinta plaza hasta que remontó a la segunda posición sólo por detrás de Piastri, que en su primera temporada consiguió un claro triunfo, aunque se trate de una prueba corta. Verstappen logró el tercer título y confirmó el dominio que Red Bull y él mismo ejercen desde hace varias temporadas en la Fórmula 1. «Estoy muy orgulloso y feliz, y muy agradecido a todo el mundo en el equipo, por el sensacional trabajo efectuado por el equipo. El sprint fue emocionante, una pena que salieran tantos coches de seguridad», comentó Verstappen, que hace una semana cumplió 26 años. «Ahora quiero disfrutar este momento. Ojalá podamos mantener esta racha triunfal durante mucho tiempo», apuntó ‘Mad Max’ apodo con el que se le conoce en este deporte.

¿Hasta dónde puede llegar Verstappen? La conjunción de Red Bull y el holandés parece indestructible, no sólo por el tremendo rendimiento del coche, sino por la capacidad del piloto para arrasar a todos sus rivales. Ya tiene tres títulos y mucho se tendrían que torcer las cosas para no volver a lograrlo unas cuantas veces más. Ha ganado todas las carreras de la temporada a excepción de tres, las dos de su compañero y la que conquistó Sainz en Singapur. Verstappen lo quiere todo siempre y por eso sorprendió los miramientos que tuvo ayer en la carrera sprint y que no acabara la prueba en lo más alto del podio.

Los Mercedes, con Russell a la cabeza, se mostraron muy competitivos en Catar, pero finalmente no pudieron alcanzar un resultado mejor, ya que terminaron cuarto y quinto. Justo por detrás de Hamilton se situó Sainz, que una vez más luchó con su compañero Leclerc… y una vez más le ganó la partida. Peor le fueron las cosas a Fernando Alonso, que terminó noveno y certificó la escasa capacidad de evolución que tiene el equipo Aston Martin, que todavía vive de los resultados obtenidos al principio de la temporada y algún podio extra en el ecuador del calendario. En la escudería inglesa ya piensan en la temporada 2024, aunque quieren cerrar la campaña con una victoria, algo que parece muy difícil en su caso.

Con Verstappen campeón, su equipo y él ya han logrado el objetivo, tanto en el mundial de constructores como en el de pilotos. Probar cosas nuevas de cara al próximo año será una de sus tareas en los próximos asaltos de la F1. Hoy tendrá una nueva oportunidad de subir a lo más alto del podio en la carrera larga.