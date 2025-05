El palo de McLaren a Aston Martin tras cazar espiando a Newey: "Que sigan buscando..."

El fichaje estrella de la fórmula 1anunciaba días antes de la carrera en Montecarlo que su icónica libreta hará acto de presencia en el GP de Mónaco 2025. El integrante de Aston Martin realizaba así su primera aparición competitiva desde su fichaje. "Planeo estar en Mónaco...con la libreta" apuntó.

Y así fue. Su presencia no pasó inadvertida en el paddock y dejó una imagen que acabaría convirtiéndose en la más viral del fin de semana y que esta semana está dando mucho de que hablar. El británico es la gran esperanza del equipo de Lawrence Stroll a la hora de ser capaces de construir un coche que aspire a todo en el 2026 y dejó una imagen muy representativa analizando cada detalle del coche de Piastri, buscando las características que sitúan a los McLaren en lo más alto.

El director técnico busca que su libreta devuelva a Aston Martin a las posiciones más altas y eviten problemas en la unidad de potencia como el que obligó a Fernando Alonso a abandonar en Mónaco. Y que mejor que fijarse en los mejores a la espera de descubrir algún secreto.

La sorna e McLaren

Un gesto que no ha pasado desapercibido para la escudería británica que ha lanzado un dardo brutal al ingeniero. " No nos preocupa, pueden seguir buscando. No hay nada que encontrar, salvo los hombres y mujeres, y McLaren desarrolló un coche de carreras realmente bueno. Han hecho un gran trabajo”, afirma Zak Brown, jefe de McLaren en una entrevista con Planet F1.

“Si los equipos creen que los hay y que quieren emplear su tiempo en buscarlos, bueno, cuanto más tiempo quieran dedicar a intentar encontrar algo que no existe en lugar de desarrollar su propio coche, francamente, es un buen uso de su tiempo en lo que a nosotros respecta”, añadió.

Y es que la superioridad de McLaren ha sido objeto de polémica esta temporada con acusaciones de trampas especialmente por parte de RedBull. Según el equipo de Milton Keynes, McLaren utiliza supuestamente técnicas ilegales para regular la temperatura de sus neumáticos, lo que les habría permitido un mejor control del desgaste y un rendimiento superior. Aunque la FIA realizó una investigación y no encontró irregularidades, Red Bull no cesará en su particular guerra.

“No existe una bala de plata en ningún lugar del coche”, sentencia Brown para zanjar las especulaciones. “Es fantástico que la gente quiera pasar su tiempo intentando encontrar un fantasma. Siempre hemos pensado que es mejor centrarse en el propio equipo”, sentencia con lo que parece un claro aviso a sus rivales.