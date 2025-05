Newey acaba de un plumazo con las aspiraciones de Fernando Alonso: ¿Llegará el asturiano?

Fernando Alonso volvió a perder en Mónaco una gran oportunidad de puntuar por primera vez en el campeonato de 2025. De hecho, para terminar en la octava posición, lo único que tenía que hacer era ver la bandera a cuadros. Sin embargo, el piloto asturiano terminó sumando su tercer abandono en ocho grandes premios, esta vez a causa de un fallo en el motor Mercedes que monta su Aston Martin AMR25.

El asturiano no ocultó su enfado y desde la escudería prometieron una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

Tras este nuevo fiasco, Fernando Alonso lo fía todo a 2026 convencido de que Newey le dará un coche ganador. El asturiano es consciente de que el próximo año tendrá una de sus últimas oportunidades de su carrera para volver a proclamarse campeón del mundo de la F1 y confía en una genialidad de si ingeniero estrella para lograrlo.

"Adrian es una persona muy especial. Exactamente eso. Es un genio que no tiene comparación con nada de lo que he trabajado antes. Es alguien que tiene una capacidad creativa superior a la media. Tiene una visión de lo que es un coche de carreras, con una perspectiva diferente a la que tenemos el resto de los mortales y tiene esa capacidad de diseñar todo, ya sea la aerodinámica, pero puede ser estructuralmente el coche, puede ser la seguridad, puede ser las suspensiones, o si le dejas aquí un minuto en Mónaco te diseña un barco y lo pone a flote. Es ese tipo de personas que su vida es la inventiva, su vida es el diseño y la manera en la que piensa, la manera en la que habla es diferente y es muy educadora. Te enseña. Cada palabra que escuchas de Newey es una enseñanza nueva", afirmó Alonso en una entrevista con Efe y Mundo Deportivo.

"Hay que confiar en nuestra gente, en nuestras instalaciones, en nuestros técnicos, en Newey, y eso quizás sea la mayor seguridad que tenemos. No tenemos nada fiable, pero sí que tenemos al mejor haciendo el coche. Entonces eso tiene que ayudar sí o sí a lograrlo en 2026".

¿Llegará Alonso al salto de calidad?

Si embargo, las predicciones de Newey no son tan optimista y puede que Alonso no llegue a disfrutar de ese salto de calidad. El GP de Mónaco fue el primero al que acudió Adrian Newey en calidad de director técnico ejecutivo y asociado de la escudería británica. Tras la carrera, el ingeniero no dudó en revelar el grave problema al que se enfrenta el equipo verde. “No hay correlación en el simulador, es una herramienta débil”, un problema preocupante que no había trascendido hasta ahora, y que -según afirmó- “se necesitarán dos años para resolverlo".

Newey acababa así de un plumazo con las aspiraciones del asturiano ya que de cumplirse sus pronósticos, Alonso tal vez no llegaría a disfrutar del ansiado salto de calidad. Y es que el propio piloto ha puesto en duda sus continuidad para dentro de dos años. "No sé si correré en 2027. De momento sólo tengo contrato para el 26. Lo decidiré el año que viene", afirmó el asturiano.

No obstante, tras su pésimo diagnóstico, Newey también ha dejado un anuncio para la esperanza. "Me he estado concentrando mucho en el coche de 2026. Pero sí, hablando a la hora del almuerzo, hay un pequeño equipo central que está trabajando en el coche de 2025 y seguirá haciéndolo durante unos meses más. Tendremos una actualización alrededor de Silverstone. Así que he estado charlando durante el almuerzo con el equipo central sobre lo que están haciendo, discutiendo ideas, aportando algunas y ya veremos cómo llegamos pero habrá una gran mejora", zanjó.