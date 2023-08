Red Bull acusa a Aston Martin de jugar con la flexibilidad de su alerón y manda un mensaje a Fernando Alonso

La polémica por el alerón de ASton Martin supuestamente prohibido por una orden secreta de la FIA sigue dando mucho de que hablar en la fórmula-1. Esta nueva temporada de Fórmula Uno estaba siendo sinónimo de éxito para Fernando Alonso. El asturiano colocó a Aston Martin hasta la segunda plaza con seis podios de ocho posibles. Sin embargo, en las últimas carreras el resultado no fue el esperado. Mucho se ha hablado de cuales son las causas de este bajón que amenaza las aspiraciones de asturiano y ponen en peligro la ansiada "33".

En Aston Martin han argumentado que hay un compendio de factores lo que les ha dejado algo descolgados de los líderes. Comenzando por el propio desarrollo del monoplaza. Aston Martin cree que se ha pasado con la aerodinámica y ha hecho un coche con demasiada resistencia al aire. También se ha hablado de que el cambio de neumáticos de Pirelli les ha restado algo de rendimiento e incluso de que Aston Martin -tras su acuerdo con Honda- de ya no es el equipo cliente favorito de Mercedes, sino que lo es McLaren, algo que podría haberles pasado factura.

Sin embargo, en los últimas días ha cobrado fuerza un rumor sobre la verdadera razón de la caída en el rendimiento de Aston Martin que, hasta ahora se había mantenido en secreto.

La FIA prohibió una parte del coche de Aston Martin, al parecer ilegal. El equipo Aston Martin recibió una directiva técnica de la Federación Internacional de Automovilismo en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en la que se le obligaba a realizar cambios en el alerón delantero de su AMR23 ya que había ciertos aspectos que no se adecuaban a la reglamentación técnica vigente actualmente en la Fórmula 1. Unos cambios que se tuvieron que implementar y cambiaron diferentes aspectos de un alerón delantero que podría ser una de las causas del reciente bajón de rendimiento que el equipo británico ha tenido en las últimas carreras y que tanto preocupa dentro y fuera del paddock de la Fórmula 1, según adelanta The Best F1.

Tras salir a luz esta decisión del organismo Mike Krack, director de Aston Martin, en una entrevista en Sky Sports F1, no se atrevió a desmentirlo. El periodista, Ted Kravitz, le preguntó directamente si la FIA había obligado a Aston Martin a hacer cambios en su alerón delantero. "No puedo confirmarlo y tampoco puedo negarlo", sentenció dando credibilidad a esta hipótesis.

No ganarán mucho

Pero la polémica ha ido más allá y ahora es Red Bull el que echa más leña al fuego. Pierre Waché, el responsable técnico de Red Bull, cree que "Mercedes y Aston Martin están jugando con la flexión del ala delantera".

No obstante, Waché duda de que esto pueda beneficiar a las aspiraciones de Fernando Alonso y lanza un claro aviso a la escudería: "Con este reglamento no es como antes. Quizá, a lo máximo, ganen una décima. Estas reglas actuales nos limitan mucho. El ala anterior ya no es algo que te dé de forma directa prestaciones, pero hace que el flujo de aire se direccione al fondo del coche", sentenció.