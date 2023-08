La verdadera razón del bajón del Aston Martin de Fernando Alonso: ¿Una orden "secreta" de la FIA?

Doce carreras después de haber dado el pistoletazo de salida en Bahréin, el Mundial de F1 2023 colgó el pasado fin de semana el cartel de 'cerrado por vacaciones' este próximo domingo 30 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps pero las noticias en torno a las escuderías no cesan y el bajón de Asron Martin sigue siendo uno de los temas más comentados del "Gran Circo".

Esta nueva temporada de Fórmula Uno estaba siendo sinónimo de éxito para Fernando Alonso. El asturiano colocó a Aston Martin hasta la segunda plaza con seis podios de ocho posibles. Sin embargo, en las últimas carreras el resultado no fue el esperado. Mucho se ha hablado de cuales son las causas de este bajón que amenaza las aspiraciones de asturiano y ponen en peligro la ansiada "33".

En Aston Martin han argumentado que hay un compendio de factores lo que les ha dejado algo descolgados de los líderes. Comenzando por el propio desarrollo del monoplaza. Aston Martin cree que se ha pasado con la aerodinámica y ha hecho un coche con demasiada resistencia al aire. También se ha hablado de que el cambio de neumáticos de Pirelli les ha restado algo de rendimiento e incluso de que Aston Martin -tras su acuerdo con Honda- de ya no es el equipo cliente favorito de Mercedes, sino que lo es McLaren, algo que podría haberles pasado factura.

Aston Martin anunció que dejaría Mercedes para unirse a Honda justo en la previa del Gran Premio de Mónaco, la carrera en la que Alonso se ha quedado más cerca de ganar. Pero a partir de ese anuncio comenzó la crisis y Aston Martin decepcionó en Barcelona, Austria, Silverstone, Hungría y Spa, con la única salvedad del segundo puesto en Canadá. Antes de anunciar que cambiaban Mercedes por Honda, Aston Martin hizo cinco podios en seis carreras.

La prohibición de la FIA

Sin embargo, en las últimas horas ha cobrado fuerza un rumor sobre la verdadera razón de la caída en el rendimiento de Aston Martin que, hasta ahora se había mantenido en secreto.

La FIA prohibió una parte del coche de Aston Martin, al parecer ilegal. El equipo Aston Martin recibió una directiva técnica de la Federación Internacional de Automovilismo en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en la que se le obligaba a realizar cambios en el alerón delantero de su AMR23 ya que había ciertos aspectos que no se adecuaban a la reglamentación técnica vigente actualmente en la Fórmula 1. Unos cambios que se tuvieron que implementar y cambiaron diferentes aspectos de un alerón delantero que podría ser una de las causas del reciente bajón de rendimiento que el equipo británico ha tenido en las últimas carreras y que tanto preocupa dentro y fuera del paddock de la Fórmula 1, según adelanta The Best F1.

Una teoría que también apuntan desde en Autosport Podcast, donde aseguran que la escudería británica encontró una “laguna” al comienzo de la temporada que la FIA fue cerrando de manera silenciosa y en secreto y que provocó cambios forzados en Aston Martin.

Este rumor, que está sonando con fuerza en el paddock, viene a raíz de las declaraciones de Mike Krack, director de Aston Martin, en una entrevista en Sky Sports F1. El periodista, Ted Kravitz, le preguntó directamente si la FIA había obligado a Aston Martin a hacer cambios en su alerón delantero. La respuesta de Krack fue ambigua: "No puedo confirmarlo y tampoco puedo negarlo" lo que dio credibilidad a esta hipótesis.

“No puedo confirmarlo y tampoco puedo negar que esa orden de la FIA nos afectó. Pensando en todo eso, podríamos haber introducido algo y necesitamos algo de tiempo para darnos cuenta. Ahora es el momento de arreglarlo. La evolución funcionó, pero, como he dicho, introduces una serie de cosas y entonces hay algo que tienes que arreglar. Tratas de empujar el desarrollo lo máximo posible y ver qué pasa. No podemos entrar mucho en detalles, pero las piezas que traeremos en las próximas semanas arreglarán esto”, añadió Mike Krack

Mejoras tras el parón

A pesar de este bajón los de Silverstone no bajan los brazos y aseguran que habrá importantes innovaciones para la segunda parte de la temporada. En la factoría ya están fabricando las futuras piezas que permitirán recuperar la velocidad que ha perdido el AMR23 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Tras el parón, en el Gran Premio de Países Bajos, que se corre en el circuito de Zandvoort, se prevé que Aston Martin incorpore el mayor paquete de mejoras de toda la temporada. Mejoras en los pontones, el DRS y el suelo, es decir, las tres características más importantes para que el coche sea veloz.