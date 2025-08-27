Verstappen destapa a McLaren: esta es la clave que los convierte en intocables

Se acabó la espera. Tras tres semanas de parón, la Fórmula 1 vuelve a la acción. El 'Gran Circo' viaja hasta Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta cita de la temporada. Los McLaren subirán el telón de las 10 últimas fechas del Mundial con una pelea por el título que continúa 'al rojo vivo'. Lando Norris, gracias a su victoria en el Hungaroring, acortó las distancias a tan solo nueve puntos con respecto a su compañero Oscar Piastri.

Todas las escudería se preparan para la segunda parte de una temporada en la que McLaren aparecen de nuevo como intocables. Max Verstappen vuelve a casa y tratará de mostrar ante los suyos su mejor versión. Hay mucha expectación con Aston Martin y el optimismo se ha desbordado entre los aficionados después de que en Hungría, Fernando Alonso registrase su mejor resultado de la temporada al quedarse con el 5º escalón de la parrilla.

Pero lo que está claro es que el "equipo papaya" juega en otra liga diferente al resto y Max Verstappen se ha encargado de analizar cuál es realmente su secreto. El piloto de Red Bull señala donde considera que McLaren tiene una ventaja "increíble" sobre sus rivales de F1.

El poder de los McLaren

El neerlandés enfatizó que la ventaja de McLaren en la Fórmula 1 no se debe únicamente a la interacción de su monoplaza con los neumáticos actuales. En declaraciones a los medios, Verstappen señaló: “Bueno, definitivamente es mejor para sus neumáticos. Puede mantenerlos en mejor estado de forma. Se puede ver claramente en mojado con los neumáticos intermedios, donde con una buena gestión de los neumáticos, se desgastan aún más”.

“Como el neumático es más frágil, se sobrecalienta aún más rápido, y definitivamente lo tienen muy bien controlado. Al mismo tiempo, creo que su rendimiento a velocidad media es increíble en comparación con, diría yo, todos los demás en la parrilla. La rotación que tienen en el eje delantero sin perder el trasero es algo increíble de ver. Es algo que tenemos que intentar lograr”, sentenció.

"La evaluación es correcta"

Andrea Stella, director de McLaren, expresó su satisfacción con las decisiones estratégicas del equipo, y respaldó el análisis de Verstappen. “Se puede responder simplemente mirando los datos del GPS. Al comparar la velocidad con otros equipos, los datos indican que McLaren puede generar la mayor velocidad a mitad de curva en curvas de velocidad media. Por lo tanto, creo que la evaluación de Max es correcta”.

“Aún tenemos nuestros puntos débiles. En una curva muy rápida como Copse [en Silverstone], no somos tan fuertes”, afirmó apuntando zonas de mejora.

El dominio de McLaren en curvas de velocidad media ha sido un factor clave en su éxito, con 11 victorias en 14 carreras en 2025. A pesar de las vulnerabilidades en circuitos de alta velocidad, el equipo sigue siendo una potencia formidable, tras haber consolidado su triunfo en el Campeonato de Constructores de 2024. Pero no hay duda de que la capacidad del MCL39 para gestionar eficazmente los neumáticos sin sobrecalentarse ha marcado un hito en la actual temporada de F1.