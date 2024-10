La frase viral del hijo de Maradona tras ser entrenador de un equipo español: "Me chupa un huevo..."

Diego Maradona Sinagra se estrenó como nuevo entrenador del UD Ibarra del grupo XII de la Tercera RFEF española. Pero la anécdota no se quedó ahí. 'El Chiringuito' no quiso perdérselo. Y es que, el técnico del UD Ibarra, apodado como Diego Jr les dejó claro un mensaje a sus nuevos pupilos: "Olvídense de mi apellido, a mí me chupa un huevo. No es fácil, pero olvídense", afirmó. Una frase que se hizo viral en redes sociales al instante. Diego Maradona Sinagra nació en Nápoles 20 de septiembre de 1986 y fue una estrella del fútbol playa, fue reconocido legalmente como hijo de Maradona en 1993.

"Yo aquí estoy para ganar. Yo tengo que ganar, porque no dejé a mis hijos a cinco horas de avión para seguir perdiendo partidos", afirmó en su charla. El hijo de Maradona reconoció que "es una experiencia que yo necesitaba" y agradeció la cálida bienvenida que ha tenido en Las Galletas: "En este barrio me dieron mucho amor en un día".

Diego Maradona Sinagra volvió a avisar que "la gente que tiene que querer por lo que soy como persona, no por el apellido que tengo".

El nuevo entrenador del UD Ibarra también hablo de su padre Diego Armando Maradona: "Para los hijos los padres son superhéroes, y él para mí siempre fue así. Yo soy un ser humano, el más grande no era un ser humano, era de otro planeta. Mi papá para mí fue el mejor del mundo", aseguró.