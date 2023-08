Las frases de Bellingham tras su exhibición en Almería que van a enloquecer al madridismo

Nada más contratar a Bellingham, Ancelotti tuvo claro que era un futbolista lo suficientemente importante como para cambiar el sistema por él. Y mucho más sin Benzema, porque el inglés podía hacer ese papel de creador de juego fuera del área. El técnico quería a su nueva estrella lo más cerca posible de la portería rival, para aprovechar su llegada, así que lo mejor era ponerlo en el vértice más alto de un rombo en el centro del campo. Y desde ahí, el ex del Dortmund ya lleva tres goles en dos partidos y en Almería sumó su segundo MVP, además de dar la asistencia del tanto de Vinicius. Como si llevara toda la vida en el Real Madrid y en la Liga y no tuviese 20 años. «La madurez y la personalidad que tiene y sus tres años en Alemania le han hecho crecer y por eso se está adaptando tan rápido a la Liga y a nuestro estilo, está muy bien», comentaba Ancelotti después de la victoria en Almería, un triunfo que, como el año pasado, tuvo que ser con remontada. «Nos han sorprendido en la primera contra que han hecho, que ha sido perfecta, pero no hemos perdido la cabeza y poco a poco hemos entrado en el partido, hemos tenido movilidad arriba, no tenemos una posición fija (de los tres delanteros) y eso descoloca al rival. Los movimientos de Vinicius y Rodrigo, los desmarques de Bellingham y los laterales que empujan hacen que tengamos mucha variedad en ataque», continuaba el técnico del Real Madrid, feliz con lo que está viendo de momento de su nuevo sistema. «No me genera dudas el rombo. A nivel defensivo no te permite controlar bien las bandas, pero arriba tenemos mucha variedad y opciones con este sistema. Habrá días en los que no tendremos tantos espacios y entonces será importante Joselu», insistía.

«Soy diez veces mejor jugador que la temporada pasada, me gustó que nadie entró en pánico cuando nos pusimos por detrás en el marcador. Estábamos convencidos de que íbamos a remontar. Soy diez veces mejor jugador aquí que la temporada pasada», decía Bellingham, el gran protagonista, en las cámaras de Real Madrid Televisión. "Cuando veía al Madrid desde fuera alucinaba con su capacidad para remontar, no sabías cómo pero siempre lo conseguían, ahora lo estoy viviendo desde dentro", cerraba.