La fusión frustrada para crear el gigante del ciclismo mundial

Mikel Landa se comprometió con el Soudal Quick Step para la próxima temporada pensando en que tendría que trabajar para Remco Evenepeol y podía haber acabado trabajando para Jonas Vingegaard, el ganador de los dos últimos Tours.

Ganar las tres grandes con tres corredores distintos no es suficiente para que Visma encuentre un patrocinador que supla al principal la próxima temporada. Y eso le ha llevado a un movimiento de acercamiento a una fusión con Soudal, que generaba muchas dudas, sobre todo entre los corredores. Todo parecía perfecto para los dos equipos, los neerlandeses se olvidaban de la preocupación de encontrar un patrocinador y los belgas de Soudal, además de tener acceso a varios de los mejores corredores del mundo, facilitaban la jubilación de su mánager general, Patrick Lefevere.

Los más molestos parecían los ciclistas, que desconfiaban de lo que pudiera pasar con ellos en el futuro. «Todavía no sabemos nada. Están hablando y poco más sabemos. Lo que podemos leer en presa y nada más», afirmaba Mikel Landa hace un par de días en una conversación en el canal de Youtube «A pie de puerto». «Estoy más o menos tranquilo. Yo firmé con Soudal Quick Step y hasta que se resuelva esto yo he firmado con Soudal y así será», añadía.El corredor vasco confesaba que preferiría que las cosas siguieran como estaban. «A mí me gustaría correr con el equipo por el que he firmado. Supongo que cuando lleguen a un acuerdo nos lo comunicarán y ya», concluía Landa.

Pero las noticias que llegan desde Bélgica tranquilizan a Landa y a varios de sus compañeros, la parte más débil de la fusión. El canal belga Sporza asegura que Lefevere, el mánager de Soudal, y el propietario del equipo, Zdenek Bakkala, continuarán trabajando juntos hasta 2025 al menos.

Eso supone que en los próximos dos años, los que tiene firmados Mikel Landa con el equipo belga, no habrá fusión. «Queremos estar preparados para afrontar el futuro organizativo, financiero y deportivo después de la era de Jumbo como patrocinador principal. En este proceso llegamos a la conclusión de que una fusión con Soudal-Quick Step no era la mejor opción. Veremos más adelante cuál es la mejor opción», dice una nota de Jumbo Visma publicada por varios medios neerlandeses.

Las fusiones no suelen funcionar bien en los equipos deportivos. En España se fusionaron en los años 90 Banesto y Seguros Vitalicio en una maniobra parecida a la que trabajaban Jumbo y Soudal. Pero como iba a suceder en el caso de neerlandeses y belgas, acabó siendo una absorción del equipo que en aquellos años ganaba Tours con Indurain. José Miguel Echavarri pretendía asegurarse el fichaje de Santi Blanco, al que todos señalaban como el ganador de los primeros Tours del siglo XXI. «El Tour de 2000 será Blanco», era la frase. Pero esos Tours los acabó ganando Lance Armstrong, que años después es como si no los hubiera ganado nadie.

Banesto absorbió a los mejores corredores de Vitalicio y también su estructura, con los directores deportivos, Javier Mínguez y José Luis López Cerrón. Pero los estilos eran incompatibles y el entendimiento no fue bueno. Pocos años tardaron Mínguez y Cerrón en salir de ahí. El resultado fue una licencia de élite menos para el ciclismo español y tampoco los resultados deportivos fueron los esperados.

El destino de Soudal era convertirse en una versión belga de Vitalicio, absorbido por Jumbo y con dificultad para colocar a sus corredores en una plantilla espectacular.

Roglic se despide con un podio

Primoz Roglic estaba fuera de las conversaciones para la fusión de Jumbo y Soudal. El esloveno quiere ganar un Toury era imposible hacerlo con Vingegaard en el mismo equipo. Por eso ha buscado una salida que ha encontrado en el Bora. Pero antes se ha despedido de Jumbo con un podio en Lombardía. Fue tercero, detrás de su compatriota Pogacar y del italiano Biagioli. «Cuidad de él», ha pedido Jumbo a Bora en su cuenta de Twitter. Una despedida cariñosa para uno de los mejores corredores del pelotón mundial.

mundial.