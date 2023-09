Sepp Kuss: el gregario que ya es campeón de La Vuelta

Sepp Kuss ya lo puede gritar todo lo alto que quiera: es el nuevo rey de La Vuelta. El estadounidense confirmó su victoria en la clasificación de la general de La Vuelta en una de las mayores sorpresas que se recuerdan en los últimos tiempos en el ciclismo.

Ídolo de la afición, respetado y querido por el pelotón, todo el mundo quería su victoria. Las redes han ardido estas últimas semanas para apoyar al americano y para frenar a Roglic y Vingegaard en sus tentaciones de arrebatarle el triunfo de la general al hombre que tanto les ha ayudado en sus éxitos.

Hasta esta Vuelta, Sepp Kuss era seguramente el mejor gregario del mundo. ‍Especialista en montaña, ha sido en los últimos años una pieza clave en los éxitos de sus compañeros de equipo, garantizando el éxito de los que le rodean cada vez que va a una gran vuelta: con él, Roglic se llevó el Giro de 2023 y las Vueltas de 2020 y 2021, mientras que Vingegaard se vistió de amarillo en los dos últimos Tours de Francia.

A pesar de su éxito, Kuss no empezó a ir en bici de pequeño; él prefería los esquís. Nacido en Durango (Estados Unidos) en 1994, siguió los pasos de su padre, entrenador de saltos de esquí y nórdico en los JJOO de Invierno de Sapporo ‘72 (Japón) e Innsbruck ‘76 (Austria). Pero a Sepp le faltaba algo ...

"Las temporadas de esquí eran demasiado cortas, descubrí el ciclismo entrenando para ser mejor en el esquí de fondo", confesó hace algunos años. ‍Ya sobre las dos ruedas, primero escogió la bicicleta de montaña ... hasta que en 2015 se decantó definitivamente por el ciclismo de carretera.

Tras destacar en Estados Unidos, Jumbo le pescó para su equipo y Sepp Kuss se mudó a Europa a los 23 años. De hecho, actualmente reside en Encamp, Andorra, y mantiene una relación con Noemí Ferré, ciclista profesional de Barcelona, con quien se casó en 2022 en Cataluña. Además, la integración de Kuss es absoluta: el americano se defiende en catalán y domina el castellano.

Esta temporada ha sido la de su explosión definitiva. Miembro importante en el equipo Jumbo en los últimos años, un imprevisto le llevó a disputar las tres grandes vueltas del año, algo atípico entre la élite del ciclismo. Tras participar en el Giro y el Tour, Kuss llegaba a La Vuelta con el papel de gregario de lujo ... hasta que llegó la fuga triunfal de Javalambre en la 6ª etapa de la carrera española. Allá fue donde consiguió la victoria de etapa y se vistió de rojo por primer día, un maillot que ya no se ha quitado. Todo parecía temporal: la contrarreloj se presentaba como el obstáculo que iba a tumbar a Kuss y que terminaría con el sueño en el que nadie creía, pero resistió con el rojo.

Ya en la última semana, la incertidumbre dentro del Jumbo fue la tónica que marcó el día a día de la vuelta española. Kuss se mostró excelso en el Tourmalet, pero en el Angliru la decisión de Roglic y Vingegaard de tirar para adelante y soltar a Kuss sembró la duda. Finalmente, el equipo dio la orden de respetar al líder de la carrera. Y así se llegó a Madrid.

De esta manera, Kuss se convirtió en el primer ciclista en correr las tres grandes vueltas en un mismo año y en ganar alguna de ellas. Además, el Jumbo ya es el primer equipo en reinar en las tres grandes del año y en copar todos los cajones del podio de una gran vuelta con miembros del mismo equipo. La temporada perfecta, la más dominante de la historia.

" nunca me vi estando en esta situación, no soy un líder, me faltaba esa manera de ser en el ciclismo pero he aprendido a serlo cada día< b>. Y vaya si ha aprendido.

La historia es de película: de gregario a campeón. En La Vuelta con el mejor cartel de la historia, el que venía a ayudar a sus compañeros, ha terminado por coronarse como el mejor.

Sepp Kuss, el tío que siempre sonríe, cumplió su sueño y el sueño de todos.