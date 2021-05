¿Quién debería ser el próximo entrenador del Real Madrid?

Deportes

Zidane no ha esperado una semana para decir que se marcha del Real Madrid. No necesitaba tanto tiempo para decidirse, porque es probable que la decisión la tuviera tomada mucho antes. No quiere continuar entrenando al Real Madrid tras un año agotador, muy duro y que ha acabado sin ningún título. El entrenador ya se lo dijo a los jugadores de la plantilla y también a los dirigentes. Es su forma de despedirse.

Ahora, toca ver quien será sus sustituto. Suenan Allegri, Raúl González, Conte y Klopp. ¿Quién es el candidato ideal?