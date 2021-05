El emotivo mensaje de despedida de Sergio Ramos a Zidane

Deportes

Zinedine Zidane ya no es el entrenador del Real Madrid. El francés ha renunciado al año de contrato que tenía con el club y deja de dirigir a un equipo al que llegó el 11 de marzo de 2019 para sustituir a Santiago Solari. Es la tercera vez que Zidane se va del Real Madrid teniendo contrato en vigor, una como futbolista y dos como entrenador.

Su renuncia no ha sido una sorpresa para la plantilla a la que el técnico ya había comunicado su decisión. Nada más conocerse la noticia, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha querido despedirse públicamente de Zidane con un emotivo mensaje en redes sociales el que alaba la trayectoria del entrenador francés, al que le une una gran relación profesional y personal.

En un mensaje publicado en redes sociales, en español, inglés y francés, el camero desea lo mejor a su ya ex entrenador y le desea lo mejor, tanto a él como a su familia, para el futuro más cercano.

«ZZ, the one and only. Te deseo todo lo mejor. Te lo mereces, te lo has ganado. Disfruta de la vida, disfruta de la familia. Fuerte abrazo, míster. Merci, @zidane», escribió Ramos, en un comentario que ya cuenta con medio millón de ‘Me gusta’.

El culebrón de su renovación

Mientras tanto los aficionados madridistas siguen pendientes de la decisión del capitán blanco sobre su futuro. Las negociaciones sobre su renovación siguen paradas y en el Real Madrid no descartan que salga del club.

Sin embargo, según adelantaba el pasado martes “El Chiringuito”, Florentino Pérez tiene previsto hablar con el capitán la próxima semana.

“Después de hablar con Zidane, Florentino Pérez llamará a Sergio Ramos para preguntarle cómo está, qué planes tiene, si tiene ofertas, cuál es su intención... En el Real Madrid no saben si Ramos tiene un contrato con otro equipo. Florentino entiende que Sergio merece esa llamada por la buena relación que han tenido siempre”, explicó el periodista Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito de Jugones.

Otras despedidas

Pero el del capitán no ha sido el único mensaje hacia un técnico que ha calado hondo en la plantilla. Una de las despedidas más cariñosas ha sido la de Raphael Varane: “Desde que llegué a Madrid hace 10 años, has sido más que un entrenador, un mentor. Me ayudaste a desarrollarme como jugador y como hombre. Has podido llevar a esta generación dorada a lo más alto con clase (¡y varias veces!). No puedo agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, tanto dentro como fuera del campo. ¡Gracias de nuevo, jefe! ¡Buena suerte y hasta pronto, espero!”.

Thibaut Courtois también ha utilizado Instagram para decir adiós a Zidane: “Ha sido un honor tener de entrenador a una leyenda como tú. Gracias por lo que me has enseñado, por la confianza que siempre has tenido en mi y por lo que hemos ganado juntos Zidane . Ojalá nos volvamos a encontrar. Te deseo lo mejor!”.