El problema que enfrentó a Sergio Ramos con el Real Madrid y que se repite con el PSG

Sergio Ramos termina este miércoles de forma oficial su contrato con el Real Madrid, club que abandona después de 16 temporadas y con 22 títulos ganados. El futuro del central todavía no está definido, pero el equipo que parece mejor colocado para hacerse con los servicios de Ramos es el PSG. Sin embargo, hay un obstáculo que impide que se cierre el acuerdo entre las dos partes. Es el mismo problema que ya enfrentó a Serio Ramos con el Madrid y que ahora vuelve a dificultar las negociaciones con la entidad francesa.

Según publica el diario L’Equipe, el fichaje de Sergio Ramos es una apuesta personal de Leonardo, el director deportivo del PSG, que no ve en la edad del futbolista, que en marzo cumplió 35 años, un impedimento para su incorporación al equipo. El salario del defensa, que el periódico cifra en 13 millones de euros, tampoco supondría un problema para el PSG, que estaría dispuesto a hacer ese esfuerzo para contratar a un jugador con la experiencia, la calidad y el carisma del español.

Las divergencias entre las partes surgen en el mismo punto que enfrentó a Sergio Ramos con el Real Madrid y que fue el origen de su salida del club. Ramos pide dos años de contrato y el PSG solo está dispuesto a ofrecerle uno, según L’Equipe, aunque el club podría llegar a aceptar la fórmula de un año fijo más otro opcional.

La oferta de una temporada de contrato es la misma que le ofreció el Real Madrid a Sergio Ramos y que, en principio, el defensa rechazó. Cuando pasado el tiempo Ramos decidió aceptar la oferta del Madrid, el club le comunicó que ya no había oferta, según desveló el propio futbolista. “Acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta. Aun habiendo dado ese ok, se me comunica que tiene fecha de caducidad y no me había enterado, esa es la verdad”, dijo Ramos en el acto de despedida como jugador del Real Madrid.

El Chiringuito desveló la conversación que se produjo en aquel momento entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el propio Sergio Ramos. Florentino le comunicó que el club no negociaba y que la oferta era la que era: “Pensabas que estábamos negociando y no era así. Le dimos el sí a Alaba cuando me dijiste que no seguías. No es que no haya oferta, es que tú la rompiste”.

El club que al parecer sí cumplía con la pretensión de Ramos de dos años de contrato, e incluso con un tercero opcional, era el Milan, pero según La Gazzetta dello Sport, las altísimas pretensiones económicas del defensa hicieron inviable la operación.