Sergio Ramos no olvida su rivalidad con Messi: el esperado mensaje al argentino tras su llegada al PSG

Leo Messi y Sergio Ramos ha protagonizado mil batallas sobre un terreno de juego, no siempre amistosas, con patadas y encontronazos de todo tipo. Su cara a cara era uno de los puntos calientes de los Real Madrid - Barcelona. De hecho, son los dos jugadores que más Clásicos han disputado en la historia, con 45. Al Khelaifi, el dueño del PSG, ha logrado reunirlos a ambos, y además con la carta de libertad, con traspasos a coste cero; eso sí, uno con 35 años y el otro con 34. El capitán del Barça y el capitán del Real Madrid juntos en el mismo equipo. El defensa español no tardó en lanzar un guiño a su nuevo compañero en redes sociales, horas después de la multitudinaria presentación del argentino. No faltó la alusión al pasado. “¿Quién nos lo iba a decir, verdad #LeoMessi? ¡Bienvenido! / Welcome! / Bienvenue !”, escribe en Twitter, acompañado de una foto de las nuevas camisetas que lucirán, con el nombre de ambos a la espalda.

Todavía no han coincidido en el césped, ni siquiera en un entrenamiento. Después de dos días de locura, entre viaje, revisión médica, firma y presentación, Messi admitió que lo que está deseando ya es “empezar a entrenar”. Quiere juntarse con sus nuevos compañeros, entre los que estarán amigos como Paredes, Di María o Neymar y viejos enemigos como Sergio Ramos. Leo está siendo recibido con los brazos abiertos por el nuevo vestuario, donde están deseosos de jugar con él. Han sido muchas las muestras de cariño que le han dado incluso antes de llegar, como indican en “La Nación”. Por un lado, Neymar le dijo que si quería jugar con el 10 que se lo cedía, informa este medio argentino, pero Messi se negó y lucirá el 30, el mismo con el que se estrenó en el Barcelona. Las mismas fuentes aseguran que Sergio Ramos le llegó a ofrecer hasta su casa para que pasara el tiempo necesario hasta encontrar él una en París. De momento, los Messi están en un hotel. Con quien sí se ha visto un rato el delantero es con el entrenador, su compatriota Mauricio Pochettino.

El estreno de Messi y Ramos juntos en el césped también tendrá que esperar. El defensa español sigue arrastrando unas molestias y el argentino explicó que llevaba prácticamente un mes parado después de disputar y ganar la Copa América, por lo que tendría que hacer una minipretemporada para ponerse en forma. Todo apunta a que septiembre será el mes en el que los que fueran duros enemigos compartan la misma camiseta. Siempre se mostraron un respeto mutuo.