El abrazo más esperado de Messi: “Creo que Mbappé se quedará”

Deportes

Leo Messi ya se va adaptando a su nueva vida. Ha comenzado los entrenamientos y ha sido recibido por todos con los brazos abiertos. Mbappé colgó en su cuenta de Twitter las imágenes de su encuentro con el argentino, al que recibió con un abrazo y con un “bienvenido”. El francés es un gran admirador de Cristiano Ronaldo, como ha reconocido muchas veces, pero tampoco esconde su admiración por Leo.

Es más, ahora es él el que está en el centro de las miradas. Una vez que el fichaje de Messi se ha hecho efectivo a toda prisa, después de la imposibilidad del Barcelona de que su estrella continuara, la siguiente pregunta es: ¿seguirá Mbappé? Uno de los que dio su opinión claramente fue Di María, en una entrevista que concedió a ESPN: “Yo creo que sí se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los equipos, pero con el equipo que tiene el PSG no creo que se vaya ahora. Creo que mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado”, aseguró el argentino, que también admitió que nunca se hubiera imaginado compartir club con Messi, aunque sí son amigos y compañeros en la selección argentina, con la que recientemente se han proclamado campeones de la Copa América. Pochettino tendrá trabajo para cuadrar en el mismo once titular a Messi, Mbappé, Neymar y Di María, y que el equipo no se descompense.

El ex atacante del Real Madrid también habló de la famosa foto en Ibiza de Leo con medio PSG, como si fuera una premonición de lo que iba a suceder unos días después. Di María aseguró que en ese momento si “jodieron” [chincharon] con que se fuera al PSG, pero él dejó claro que iba a continuar en el Barcelona, que todo estaba ya acordado, que incluso se lo habían dicho a los niños y que ese jueves viajaría a la Ciudad Condal para firmar. Pero el acuerdo saltó por los aires y en cuanto sacó el comunicado el Barcelona de que Leo no seguiría, el PSG se puso manos a la obra para ficharlo y juntar en el mismo equipo a Messi, Neymar y Mbappé. El problema con Mbappé es que cumple contrato la próxima temporada y podría salir gratis en el verano de 2022, de ahí que la presión que está recibiendo ahora es para renovar, algo a lo que él se resiste de momento. Habrá que esperar a ver la sintonía que tienen sobre el césped.