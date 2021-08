Piqué, Neymar, Courtois...: Futbolistas que ficharon por Twitch y sus “troleos” más épicos

Deportes

La cuarentena detuvo el mundo y el fútbol, paralizado de inmediato, no fue ajeno a ello. El balón tuvo que esperar unos meses para volver a rodar y con los videojuegos al alza, los futbolistas encontraron Twitch una plataforma para hacer negocio y acercarse a sus seguidores. Algunos de ellos se convirtieron incluso en auténticos expertos en un terreno que les permitía seguir compitiendo, aunque fuera de manera digital.

Me hice cuenta hace 5 años para poder estrenarla en el 2021! Soy un puto visionario. Me conectaré cuando me apetezca, como todo lo que hago en la vida. Se viene… https://t.co/MUCODxIToz — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 13, 2021

Hace apenas unos días, Gerard Piqué anunciaba su estreno en Twitch, a pesar de tener cuenta desde hace 5 años. Un estrenos, de la mano de Ibai LLanos que se produjo el pasado domingo tras la goleada del Barça a la Real Sociedad y que ha generado un gran revuelo en redes sociales. En especial por su campaña arbitral contra el Real Madrid y su misterioso proyecto con Ibai Llanos, que dará a conocer en los próximos días.

El defensa del Barcelona es el último de una lista cada vez más extensa de futbolistas de primer nivel que se dejan ver en la plataforma de streaming más popular del mundo:

1. Kun Agüero (FC Barcelona)

Es uno de los más activos en las redes sociales de streaming, ya sea en su canal, algo abandonado en los últimos meses, como en el canal de Ibai Llanos, con el que ha generado una gran sinergia y amistad.

Con 3,3 millones de seguidores, el Kun Agüero es el jugador de primer nivel con más seguidores en Twitch, aunque hace poco afirmó que abandonaba los streams. El jugador del FC Barcelona no se cansa de mostrar que, además de su calidad en el campo, es muy bueno en los controles en el video juego de FIFA. Es además uno de los protagonistas de los “troleos” más épicos y virales de esta plataforma.

2. Neymar (PSG)

El brasileño es toda una figura en el nuevo videojuego de Among Us. La estrella del PSG es habitual de Twitch, donde ya lleva bastante tiempo jugando, sobre todo, a Fortnite. El brasileño nunca descuida a su gran comunidad de 1,7 millones de seguidores. Fue protagonista de una de las anécdotas más singulares de la plataforma al ser expulsado temporalmente de la plataforma por dar información personal sin querer. La estrella compartió ó accidentalmente el número de teléfono de Richarlison en vivo durante la retransmisión de una partida.

Publicar información personal de otras personas, como direcciones y números de teléfono, va en contra de las Pautas de la comunidad y los Términos de servicio de Twitch, y el incumplimiento de esta norma conlleva la suspensión temporal o la expulsión permanente.

3. Antoine Griezmann (FC Barcelona)

El delantero del FC Barcelona es un ídolo en Twitch, pues juega FIFA, Free Fire, Fortnite y hasta tiene su propio equipo de eSports. Tiene más de 200.000 seguidores.

4. Thibaut Courtois (Real Madrid)

El portero del Real Madrid es toda una celebridad en Twitch. Ahí es donde puede convivir con sus seguidores y también muestra una clase excepcional para los videojuegos, sobre todo el Among Us. Hemos podido verlo en hilarantes partidas retransmitidas por Ibai Llanos. Durante los últimos meses, tras la vuelta a la actividad futbolítrica ha bajado mucho su presencia en la red social, donde mantiene 339.853 seguidores

5. Paulo Dybala (Juventus)

Se ha convertido en la sensación de Twitch, al compartir sus partidas de Call of Duty: Warzone. Pero el delantero de la Juve también juega a FIFA, de hecho sus retransmisiones en ambos juegos le han llevado a conseguir un considerable número de seguidores, casi 300.000.

6. Javier ‘Chicharito’ Hernández (LA Galaxy)

Es bien sabido que el mexicano ha tenido una baja en su rendimiento como futbolista profesional, pero en los videojuegos vía streaming parece que está en su mejor momento, donde se especializa en Call Of Duty: Warzone. Fue uno de los primeros en abrir su plataforma, en 2019. Y cuenta con más de 550.00 seguidores.

7. Borja Iglesias (Real Betis)

Lo del ‘Panda’ con los videojuegos va muy en serio. Aunque es menos asiduo en Twitch, el delantero es junto a Courtois copropietario de DUX Gaming, empresa de eSports que esta temporada ha comprado el Internacional de Madrid, de la Segunda B de España.

8. Marco Asensio (Real Madrid)

En pleno confinamiento y con el fútbol parado, el mallorquín se proclamó campeón del torneo benéfico de FIFA 20 organizado por Ibai Llanos junto a LaLiga. Incluso EA Sports le sacó una carta especial en el modo Ultimate Team por el triunfo.

9. Sergio Reguilón (Tottenham)

El nuevo lateral izquierdo de los ‘spurs’ también participó en el torneo de LaLiga y se ha dejado ver varias veces por los ‘streaming’ de Ibai. Sus últimas retransmisiones en Twitch fueron de un servidor en línea de rol en Grand Theft Auto V.

10. James Rodríguez (Everton)

El jugador del Everton es uno de los más habituales en Twitch desde que se lo abriera a principios de 2021. Allí, el colombiano juega, sobre todo, a FIFA 21, Fall Guys y mantiene charlas con sus seguidores. También se le ha visto rodeado de los mejores de la plataforma, como Ibai o AuronPlay. Cuenta con casi 240.000 seguidores.

Los troleos más épicos

Durante el último año sus seguidores han estado pegados a la pantalla donde han podido disfrutar de sorprendentes anuncios, emocionantes partidas y también, de los “troleos” más épicos. Estos son algunos de los que arrasaron en internet:

Se rompió a internet: El brutal troleo de Neymar y Agüero a Ibai

Kun Agüero riéndose de Ibai Llanos, con Neymar riéndose de fondo, es probablemente lo mejor que veas en el día 😅 pic.twitter.com/xE7ZRHuxKr — 365Scores (@365ScoresApp) November 5, 2020

“Si amigo, se rompió internet”. Así anunciaba Ibai que iba a hacer un directo con Neymar y el ‘Kun’ Agüero jugando al ‘Among Us’ en Twitch. Primero Ibai y Agüero estuvieron conversando ensayando portugués para poder hablar fluido con ‘Ney’. Pero el ‘troleo’ épico llegó más tarde.

El argentino se puso serio para decirle a Ibai: “Por tu culpa me llamó el abogado”. Y el español ‘picó’: “¿Te llamó el abogado?”, preguntó mientras se escuchaba a Neymar reirse de fondo. La respuesta del ‘Kun’ era obvia: “¡El que tengo aquí colgado!”, espetó provocando las carcajadas del ex del Barça.

Neymar, mejor impostor que futbolista

Por qué Neymar es mejor jugador de Among Us que futbolista pic.twitter.com/ahhpyjGusz — Ibai (@IbaiLlanos) November 5, 2020

El ex del Barça consiguió ganar cinco partidas, tres de ellas consecutivas, como impostor contra Ibai Llanos. En el momento final de la partida, cuando Ibai menos se lo esperaba, Neymar y Reven se aliaron para ser pareja de impostores en el videojuego y lograron hacer la mejor jugada. El delantero de PSG despistó a Ibai diciendo que era Cristinini la impostora, pero lo que Ibai no se esperaba es que fuese Neymar, su otra opción era Barbe. En el momento en que se descubrió que era el brasileño, Ibai no pudo contenerse y se volvió loco al sentirse “troleado” por el jugador acompañado de las risas de los demás jugadores. A modo de continuación con el pique divertido de la noche, Ibai compartió en su cuenta de Twitter el vídeo del momento acompañado de la frase: “Por qué Neymar es mejor jugador de Among Us que futbolista”.

Courtois es brutalmente “troleado” en un stream de Fortnite

El portero del Real Madrid y Reguilón se unieron a Ibai Llanos, el locutor de deportes eléctronicos, en un tremendo stream que tuvo risas y triunfos. El portero del Real Madrid fue brutalmente troleado por uno de sus amigos que le dio donde más duele.

“Con Keylor Navas estábamos mejor”, fue el contundente mensaje de Manucho cuando se le consultó por el arquero belga. El streaming explotó en risas por el comentario y el jugador de los galácticos se quedó sin reacción.

Ester Expósito, protagonista del brutal troleo de Ibai al Kun Agüero

La actriz español Ester Expósito, muy conocida por su papel en la exitosa serie de Netflix Élite, fue la protagonista del troleo de Ibai Llanos al argentino Kun Agüero durante un directo de Twitch

El youtuber Ibai Llanos y el jugador del FC barcelona Kun Agüero estaban haciendo un directo en la citada red social cuando el delantero argentino sacó el tema de la novia de Ibai.“Yo a tu novia no la conozco”, comenta Agüero en el vídeo. “Sí la conoces”, afirma Llanos. “¿No viste en Instagram a Ester? ¿No viste a Ester Expósito conmigo? Chequea en Instagram, te dicto. ‘Ester Expósito’. Que me sigue y todo (...). Qué te parece Sergio, ¿te gusta para mí?”, bromea el youtuber.

La broma terminó con el Kun Agüero buscando la fotografía de Ester Expósito aunque no encontró ninguna porque confesó que no sabía como se escribía el nombre de la actriz española.

El troleo de Courtois al Kun: “gilipol#&%$...”

En otra partida de Among US, el Kun formó un grupo con Thibaut Courtois, portero titular del Real Madrid y la Selección de Bélgica.

Este videojuego nos está volviendo locos

pic.twitter.com/ly1q1gcpCE — Ibai (@IbaiLlanos) October 12, 2020

Antes de empezar, Sergio les pidió a sus compañeros de juego que las partidas las jugaran sin cámara (para él no complicarse tanto). Allí fue cuando Courtois intervino para trolear al Kun: “¿Por qué? Si sabes mentir muy bien... siempre te caes en el área y te pitan penal”.

En ese momento, todos estallaron de risas. Pero como buen delantero, a Sergio no lo pilló despistado la broma del portero y le contestó al momento: “Escuchame, gilipol#&%$... no me hagas calentar. Luego te hago gol y te lo dedico en la cara”.

El intento de troleo a James

En estas plataformas es muy usual ver como algunos usuarios tratan de jugarle una broma a los creadores de contenido. Cuando Sergio ‘Kun’ Agüero comenzó en Twitch, se comió varios troleos que se hicieron muy virales. Por ejemplo, el viejo y popular saludo a ‘Rosa Melano’.

Pues bien, algo parecido intentaron hacer con James Rodríguez en sus primeras transmisiones en vivo. Sin embargo, el colombiano fue más vivo y no cayó. Le pusieron la bromita en el chat pero él sonrió y el troleo no entró: “Ya comenzaron con eso. Vamos, no empezmos con esas bromitas, con esos jueguitos... Esa ya me la sé”.