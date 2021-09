Abel Ruiz: «Siempre me fijaba en el juego de David Villa»

Deportes

Abel Ruiz (Almusafes, Valencia, 2001) fue una de las novedades en la última lista de España. Como otros muchos jugadores tuvo que abandonar el Barcelona para buscarse la vida fuera de España. Con el Barça ya no tiene más vinculación que el derecho de tanteo en caso de que haya una oferta de cualquier otro club. Su llamada a la selección fue una sorpresa incluso para él, a pesar de que lleva años siendo el delantero de la selección en todas las categorías inferiores. «No había hablado antes con Luis Enrique», dice. El ahora delantero del Sporting de Braga era el capitán de la selección sub’17 que fue campeona de Europa y subcampeona del mundo y la llamada del seleccionador es la consecuencia lógica a su trayectoria. Y más después de la derrota ante Suecia y de la baja de Gerard Moreno, que ha tenido que regresar a casa lesionado. La Roja necesita delanteros y Abel, que atiende a La Razón antes del primer partido contra los suecos, está preparado. Las selecciones españolas mantienen el mismo estilo desde abajo y «eso ayuda», reconoce el delantero español. La de Abel es una cara nueva, aunque no tanto. En su historial hay un partido con la selección absoluta, el amistoso contra Lituania después del positivo por covid-19 de Busquets que dirigió Luis de la Fuente. Ahora la llamada del seleccionador es por méritos propios.

–¿Le sorprendió la llamada de Luis Enrique?

–No me la esperaba, pero me hace mucha ilusión. No pude ir a los Juegos porque tenía un partido importante con el equipo, la Supercopa, y los clubes de fuera no tienen la obligación de ceder a los jugadores. Me enteré por la rueda de prensa de la convocatoria.

–Pero no es su debut en la selección. Ya jugó el amistoso previo a la Eurocopa contra Lituania. ¿Cómo fue?

–El partido se jugó en circunstancias extrañas por el positivo de Busquets, aunque cuenta para la absoluta. La llamada de ahora es diferente.

–¿Tiene una espina clavada con la selección después de fallar un penalti aquel día?

–Obviamente tengo una espinita clavada. Porque era una oportunidad bonita de marcar en mi debut. Tenía confianza y prácticamente había marcado todos los que había tirado antes con la selección.

–¿Estaba previsto que lo tirara? Se le vio hablando con Brahim antes de lanzar.

–Brahim cogió el balón, pero estaba previsto que lo tirara yo. Además él ya había marcado uno.

–¿Cómo han sido sus primeros días en la absoluta? ¿Con quién tiene más cercanía?

–Con Ferran [Torres] y Eric [García] que han sido compañeros mío durante muchos años. Y con Morata también, tengo muy buena relación con él.

–Nunca habían coincidido.

–No habíamos coincidido, pero somos delanteros los dos y también me ha ayudado bastante.

–¿Le ha sorprendido Luis Enrique de cerca?

–Es superamable, no lo conocía personalmente, pero es muy bueno para el jugador. Ayuda esa cercanía y ese apoyo al futbolista y los jóvenes lo agradecemos.

–¿En quién se fijaba cuando era más joven?

– Me fijaba en David Villa y a veces me dicen que mi juego se puede parecer al suyo porque no soy el típico delantero de área.

–¿Cómo fue la adaptación al fútbol portugués y a Braga?

–La adaptación ha sido buena. Al principio me fui con la familia para que fuera más sencillo y ahora está mi chica conmigo.

–¿Cómo es jugar en el estadio del Braga, que parece esculpido en la montaña?

–Es un estadio diferente, cerrado. Detrás de la portería no tiene grada, es especial. Sobre todo ahora que vuelven los aficionados.

–¿Se menosprecia en España al fútbol portugués?

–Me llamó la atención el nivel que hay y los grandes futbolistas que juegan ahí. La Liga portuguesa no está bien valorada.

–¿Cuesta quitarse al Barcelona de la cabeza cuando uno se tiene que ir?

–He estado casi ocho años allí y he vivido cosas increíbles que no voy a olvidar. Es difícil, pero decidí ir a Portugal y creo que es la decisión correcta. Lo que venga después vendrá.

–El caso de Dani Olmo ¿es una inspiración para los futbolistas que se tienen que buscar la vida fuera de España?

–El Dinamo jugaba competiciones europeas y eso es importante, tener visibilidad a nivel europeo y mundial.

–¿Cómo pasa el tiempo en las concentración?

–Normalmente, cuando venía a la selección me traía la Play para jugar. Esta vez no me la he traído, pero me he traído la tablet para ver series.